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    Política

    Paulina Vodanovic y retiro de apoyo a Bachelet: “No hay una idea de ser obstruccionistas, pero hay un cambio en el ánimo”

    La senadora y presidenta del PS es una de las figuras cercanas a la expresidenta, por lo que a inicios de mes advirtió consecuencias políticas en caso de que depusieran su candidatura a la ONU. Si bien asegura que habrá repercusiones, precisa que no hay "un listado". "Lo veo como un fracaso de la diplomacia chilena", lamenta.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    24 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA Y PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA, PAULINA VODANOVIC, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Fue a inicios de marzo cuando la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, advirtió al gobierno de José Antonio Kast que si no apoyaban la opción de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU podría acarrear “consecuencias políticas”.

    Este martes, el Presidente comunicó que Chile le quitó el respaldo a esa postulación. Vodanovic, sin embargo, bajó el tono de su advertencia, pese a la fuerte molestia que transparentaron con La Moneda todos los representantes de la oposición.

    “Es evidente que restarle apoyo al liderazgo más importante que tiene el centro y la izquierda en Chile tiene consecuencias. Pero no hay una en particular que se pueda mencionar como para poder citar”, dice.

    ¿Cuánto peso perdió la candidatura sin el apoyo de su propio país?

    La presidenta Bachelet tiene el apoyo del país, lo que no tiene es el apoyo del gobierno. Habrá que también manifestar ese apoyo de alguna manera, que otros gobiernos también asuman esa condición de ser quienes puedan ir patrocinando la candidatura. Está México y Brasil, por lo tanto, ya hay un apoyo consistente y muy importante. Por supuesto que lamentamos que el gobierno haya decidido retirar el apoyo, pero no nos vamos a quedar con los brazos abajo.

    ¿Pero no se pierde credibilidad frente al resto de los países?

    Todos los países saben que nos gobierna la ultraderecha y que no apoyar también tiene un contenido ideológico y político. Reitero, aquí no es el país, sino el gobierno el que no apoya.

    ¿Cómo va a afectar a su postulación todo este tiempo que ella estuvo en el limbo?

    El Presidente Kast evaluó la situación, tendrá sus motivos para no apoyar, pero las excusas que se han dado, como la inviabilidad de la candidatura, llaman la atención porque es una candidatura que recién está empezando, que tiene etapas y pasos. Yo lo veo como un fracaso de la diplomacia chilena, porque si los diplomáticos que están para esto no son capaces de recabar apoyos a lo largo del mundo, bueno, ¿para qué están entonces?

    ¿Por qué lo dice?

    Porque esta es la tarea que estaba iniciando recién. Entonces lo que correspondía ahora es que tal como lo instruyó el presidente Boric en su momento, los diplomáticos hicieran gestiones en sus respectivos países para ir recabando esos apoyos. Decir que no hay apoyos y que por eso no se continúa en la candidatura, es equivalente a que un arquero de fútbol no se tire porque no llega a atajar la pelota. Es como renunciar a la política.

    24 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA Y PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA, PAULINA VODANOVIC, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿Pudo hablar con la expresidenta?

    No, no he hablado con ella.

    ¿Y con alguien del gobierno sobre este tema?

    Muy superficialmente, pero creo que ya la decisión está tomada y habrá que buscar las formas de que la candidatura siga adelante, porque finalmente lo que no quiere la derecha es que la voz de Bachelet se escuche. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a constituir un grupo de personalidades que van a apoyar la candidatura tanto en Chile como a nivel mundial.

    24 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA Y PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA, PAULINA VODANOVIC, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El gobierno de Kast siempre apuntó contra Boric porque no se socializó de la mejor manera el anuncio de la candidatura…

    Pero son siempre excusas para una decisión que yo creo que estaba tomada desde el primer día.

    ¿Pero no cree que Boric pudo haberlo hecho de mejor manera?

    Los hechos son como son y claramente aquí había una definición política desde el día uno. Siempre le están echando la culpa al gobierno anterior y la verdad es que aquí las razones eran políticas.

    Usted dijo que iba a haber consecuencias políticas si es que se quitaba el apoyo a la expresidenta Bachelet. En particular, ¿cuáles van a ser esas consecuencias?

    No, mire, aquí no hay un listado de consecuencias. Esto no funciona así. Pero evidentemente se resquebrajan las confianzas que recién se están construyendo con un gobierno que se inicia. Nosotros esperábamos que hubiera una visión de Estado.

    24 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA Y PRESIDENTA DEL PARTIDO SOCIALISTA, PAULINA VODANOVIC, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿En qué se va a traducir que se resquebrajen las confianzas con el gobierno de Kast?

    Bueno, es que no hay un listado, como le digo, no es ese mi ánimo. Pero evidentemente la presidenta Bachelet goza del aprecio y apoyo de una cantidad importante de chilenos que excede incluso a lo que son hoy día los partidos del progresismo. Es una decisión que afecta en el ánimo a las personas a partir de hoy día.

    ¿Y no se va a traducir en una afectación de la relación del PS con el gobierno?

    Es que mire, la candidatura de Bachelet no es la candidatura del PS. Por supuesto, con mucho orgullo, ella es nuestra principal militante y la respaldamos. Pero cuando se quiere dar a entender que esta es una candidatura de un partido o de un sector, nos estamos equivocando. Excede a los límites de un partido.

    ¿No termina siendo una advertencia vacía, finalmente? Se habla de consecuencias políticas, pero ahora nos dice que solamente se resquebrajan las confianzas…

    Creo que se sobreinterpretó esa frase, pero es evidente que restarle apoyo al liderazgo más importante que tiene el centro y la izquierda en Chile tiene consecuencias. Pero no hay una en particular que se pueda mencionar como para poder citar. No hay una idea de ser obstruccionistas en el Congreso, pero evidentemente hay un cambio en el ánimo que creo que es importante.

    ¿No se arrepiente de haber pactado con el actual oficialismo en el Senado?

    Hay que distinguir las situaciones y evidentemente ser parte de un acuerdo administrativo es eso. Es organizar el Senado de la manera que sea más conveniente posible para efectos de que el progresismo esté representado de la mejor manera. Este acuerdo que se suscribió por el PS y el PPD con la derecha hoy día también está beneficiando al PC, al FA, a la FRVS. Era lo que había que hacer.

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