Delgado responde a presidente de dueños de camiones: “Nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada, solo trabajo. Esto parece más una rencilla entre gremios que una denuncia seria”

Esta mañana el presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con representantes de gremios de la pequeñas y medianas empresas (Pymes) en la denominada “Moneda chica”, donde sostuvo conversaciones con voceros representantes de ferias libres, Conapyme, Fedetur, entre otros, y también llegó a la cita Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

Fue en este contexto que Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), y vicepresidente Conapyme; se refirió no solo al diálogo con el Jefe de Estado electo, sino también, al paro de camioneros de finales de agosto-comienzos de septiembre que aquejó al país en 2020.

“Tuvimos una buena reunión con el Presidente electo. Expresamos como gremio los temas y dijimos que no se pusieran nerviosos con los camioneros. (...) Y lo otro que planteamos es que, por lo menos yo, mientras he sido presidente de la Confederación con todos los gobiernos últimamente, hemos practicado siempre el diálogo”, dijo Araya.

“También le dijimos al Presidente electo que los camiones movemos el 94% de la carga. No estamos en mala onda, queremos que nuestra gente pague las tarifas correctas, que las licitaciones no se las lleven las empresas grandes. (…) Queremos que los camioneros en ciertas zonas tengan ciertos privilegios o garantías para que los recursos que se ganen se queden en la zona”, añadió.

Fue tras ser consultado por movilizaciones del gremio, que Araya acusó al actual gobierno de haber solicitado las manifestaciones del segundo semestre de 2020, en favor de la tramitación de la Ley Juan Barrios, promulgada el 15 de diciembre de 2021.

“En el gobierno de la presidenta Bachelet no hicimos (paro). El último fue el 2008, con el tema del impuesto específico. El otro fue el paro del 2020. Nosotros no adherimos porque ese paro, para que sepa usted, lo pidió el gobierno para que hubiera ley Juan Barrios, ley de armas... todas leyes que todavía no salen. Y al final ese paro el control lo tomaron los choferes (sic)”, dijo Araya.

Acusaciones que desde el Ejecutivo, en voz del ministro de Interior, Rodrigo Delgado; fueron desestimadas. “Escuché la cuña del señor Araya y me parece un tanto confusa, y me parece que él hace alusión a que otra persona le habría contado que parece que eso le pidieron. En ese contexto, nosotros no podemos hacernos cargo de esos rumores de pasillo”.

“Ingresé como ministro el 4 de noviembre de 2020. Tuve conversaciones con los gremios de los camioneros. Incluso en el verano posterior hubo varias amenazas de paro e hicimos mesas de trabajo, cuyos resultados presentamos hace un mes atrás, con casi un 100% de cumplimiento, y con los gremios muy conformes con respecto a lo trabajo en los temas de seguridad, justamente para que pudiesen abastecer a las distintas ciudades”, explicó Delgado.

“Yo me quedo con eso, con el trabajo. Nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada. Todo lo contrario, solo trabajo. Esto parece ser más una rencilla entre gremios que una denuncia seria”, finalizó al respecto.

Por su parte, y en la misma línea, el subsecretario Segpres, Máximo Pavez, dijo: “No, que yo sepa no. No ha sido necesario. Aprobamos (la ley) Juan Barrios después de un trámite larguísimo, estamos viendo Control de Armas. Yo mismo participé en la última comisión mixta con el senador Elizalde como presidente, donde llegamos a los acuerdos finales”.

“Hace tiempo estamos impulsando la agenda de seguridad. No ha sido necesario ni hemos requerido ninguna movilización. Los puntos están hechos. En su minuto los camioneros vinieron para acá, y la senadora Adriana Muñoz y el diputado Diego Paulsen les dieron garantías de que el Congreso iba a tramitar los proyectos y eso es lo que ha sucedido”, continuó el subsecretario.

“Cómo se le ocurre, no que yo sepa, no creo, no por el lado de la Segpres, que nos encargamos de la tramitación de los proyectos. Han avanzado bien. Hay otros que nos gustaría que avanzaran también, y ahí estamos, hasta el final llegando con todo en lo legislativo”, dijo Máximo Pavez.

En septiembre de 2020, durante el paro de camioneros, Araya conversó con Radio Duna en representación de la CNDC, quienes no adhirieron a la movilización liderada por la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC): “No participamos como confederación porque estamos en una situación muy complicada en el país”.

“Con 3 millones de cesantes, estamos con todo este tema de la pandemia que tenemos que cuidarnos, los choferes se han cuidado hasta este minuto, la misión nuestra es abastecer al país”, dijo en lo que era el séptimo mes de pandemia en Chile.

A raíz de los indicios de desabastecimiento y el anuncio del Gobierno de que evaluaban aplicar Ley de Seguridad del Estado, Araya indicó que al iniciar este tipo de movimientos hay que saber cuándo detenerse.

“Yo creo que -nosotros hemos estado en muchas movilizaciones- hay que saber subirse y cómo bajarse. Cuando uno se pone en estas posiciones intransigentes, llegan al punto seco como se llega a hoy en día”, señaló.