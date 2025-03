PC defiende permanencia de Jeannette Jara en el gobierno en medio de cuestionamientos dentro del oficialismo

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha sido el foco de atención de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric durante la última semana. Ante su posible proclamación como candidata presidencial del Partido Comunista (PC), la gira regional que realizó para dar a conocer la nueva ley de pensiones -el mayor logro de esta administración- le ha valido críticas al interior del sector. En particular, de los demás abanderados, quienes acusan que usa su cargo como plataforma electoral.

“Toda autoridad de gobierno que tenga la ambición de ser candidato o candidata, tiene el deber ético y político de renunciar”, dijo Vlado Mirosevic, el candidato presidencial del Partido Liberal. “Si (Jara) va a ser candidata, y parece que sí, debiera renunciar. Eso es lo correcto y transparente”, sugirió el posible candidato José Antonio Gómez. “Si va a ser candidata (...), es muy importante que este tipo de actividades no se confundan”, complementó la carta de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.

Ante ese tipo de emplazamientos, el presidente del PC, Lautaro Carmona, entró en la discusión para defender a Jara.

“Eso (las críticas) es no conocer a un comunista, que ha dicho ‘vamos a cumplir hasta el último día con nuestras obligaciones, si así tenemos la confianza del Presidente’. ¿Qué dirían si la ministra del Trabajo se hubiera ido para la casa, si no hiciera nada? ¿Por qué han de exigirle a ella lo que no le exigen a otros? Ella está haciendo lo que su ética, su compromiso con el gobierno, le indican. Nadie le ha dado vacaciones, por tanto, sigue siendo ministra y debe cumplir con sus obligaciones”, planteó ayer, en la caravana que realizó el partido para conmemorar los 40 años del caso degollados.

26/02/2025 - LAUTARO CARMONA - Mario Tellez / La Tercera

En la misma actividad, la propia ministra Jara se refirió a los cuestionamientos que ha recibido. “Yo lo único que continúo es trabajando en la tarea que el Presidente me encomendó, que es la implementación de la reforma previsional (...). Lo demás ha sido un conjunto de especulaciones que han salido, de temas que ni siquiera se han debatido en el partido (...). Yo estoy preocupada de ejercer el cargo en que el Presidente me nombró y mi partido me respaldó, postulándome para esa tarea”, planteó.

Desde la bancada de diputados del PC también apoyaron a la titular de Trabajo. Boris Barrera sostuvo que “todas esas críticas que han salido en relación a la ministra Jeannette Jara son completamente infundadas, porque ella en este momento no es candidata. Nuestro partido aún no define quién será el candidato o candidata que nos represente, porque para nosotros en este momento es más importante la elaboración de las bases programáticas, que debiera encabezar el o la candidata que resulte electo después de las primarias de nuestro sector”.

Raúl Zamora/Aton Chile

En la misma línea, el también diputado Luis Cuello aseveró que “la ministra Jara cumple con su labor al comunicar los avances del gobierno en derechos para los trabajadores y los pensionados. Es absurdo pretender impedirlo, solo por el hecho de concitar respaldo en las encuestas. El PC no ha nominado su propuesta para las primarias presidenciales, entonces son emplazamientos absolutamente fuera de lugar”.

22 de diciembre del 2022 Retrato al diputado Luis Cuello en los pasillos del Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

En conversación con Radio Nuevo Mundo, además, Carmona adelantó algunos de los próximos pasos del Partido Comunista en la carrera presidencial. Según explicó, fijarán un “encuentro” para avanzar en las definiciones luego de concluir con “la plataforma programática de gobierno, porque este no es el programa de los comunistas del punto de vista estratégico, no, este es la plataforma programática para un gobierno, de este tiempo, de esta contingencia”.

Una vez concluido eso, sostuvo, espera que “los primeros días de abril tengamos despejado todas nuestras obligaciones”.

Pese a que Jara se ha posicionado como la carta más probable del PC para ir a la primaria, parte importante de la militancia no pierde la esperanza en que se pueda concretar una nueva candidatura de Daniel Jadue, quien actualmente cumple con arresto domiciliario mientras es investigado por el caso “Farmacia Popular”.