PDG califica como “una puñalada por la espalda” anuncio de la DC de apoyar a un candidato PC para próxima presidencia de la Cámara

Luego de que la Cámara de Diputados votará este lunes por su nueva mesa directiva, diputados del Partido de la Gente (PDG) manifestaron su disconformidad con lo anunciado por la bancada de la Democracia Cristiana (DC) mediante una misiva, donde los cinco diputados falangistas comunicaron que en la próxima elección de la testera apoyarán a un candidato del Partido Comunista (PC), rompiendo así el acuerdo administrativo firmado a principios del año pasado.

Según lo establecido en el acuerdo original, le correspondería al PDG presidir la corporación en marzo de 2024, pero, en el documento firmado por la DC -y que fue valorado en sus redes por el diputado comunista Luis Cuello- se señala que “manifestamos nuestro compromiso a apoyar la presidencia del PC, con el candidato o candidata que ellos definan, en el cuarto periodo (marzo a octubre de 2024), atendido que la mayoría de las bancadas integrantes del pacto administrativo así lo acordaron. El precitado compromiso no se sujetará a condición alguna, y en consecuencia, se garantiza su cumplimiento con prescindencia de cualquier otra consideración o circunstancia”.

Los diputados del PDG, Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas, calificaron lo anunciado por la DC como “una puñada por la espalda al PDG” y Oyarzo enfatizó que “las votaciones ya no serán las mismas”.

Desde el Congreso Nacional, y mostrando el acuerdo original entre las fuerzas políticas para las presidencias de la Cámara, el diputado Oyarzo manifestó que “lamentablemente, vemos que el nuevo cuento del tío del oficialismo y del gobierno es el acuerdo administrativo, donde sale el PC diciendo que el próximo periodo es de ellos y eso es falso. Lamentablemente, el ministro (de la Segpres, Álvaro) Elizalde y al parecer el gobierno, nuevamente están con el cuento del tío del acuerdo administrativo. Ministro Elizalde, no somos más una caja de resonancia del gobierno, no somos más un buzón, los acuerdos y palabras se respetan. Creo que es una falta de respeto y una puñalada por la espalda al PDG que ha honrado su palabra hasta el día de hoy (...). Lamentamos que la DC firme un acuerdo con el PC faltando a su palabra”.

En un tono más duro, el parlamentario se dirigió contra el gobierno, afirmando que “vienen varias reformas y las votaciones ya no serán las mismas”.

Por su parte, el diputado Gaspar Rivas indicó que “hemos recibido una apuñalada por la espalda, porque esta gente fue muy astuta, esperaron que nosotros votásemos y luego salieron con el chistecito que estaba preparado, donde están cediendo algo que ni siquiera les corresponde y que no tienen derecho a ceder, porque el único partido que podría ceder es el PDG. No puede la DC disponer de un cupo que no les pertenece”.

“Nosotros tenemos que entender esto como una declaración de guerra, y si lo que quieren es guerra, guerra van a tener”, agregó Rivas.

Reacciones tras elección de nueva mesa

Si bien la nueva mesa directiva conformada por Ricardo Cifuentes (DC) como presidente de la corporación y las vicepresidentas Carmen Hertz (PC) y Daniella Cicardini (PS) obtuvo el apoyo mayoritario de los parlamentarios presentes en la Sala, también hubo críticas por la alianza DC-PC.

El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, se mostró sorprendido y señaló que “para ser franco: no me imagino a los líderes de la DC, al ideario de la DC, a Eduardo Frei Montalva pactando con los comunistas. Es parte de esta agenda de ‘desdibujamiento’ que está cometiendo equivocadamente la DC”.

En una idea similar, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “la mesa que hoy día va a asumir representa los intereses del gobierno, que son distintos a los de Chile. Creemos que la DC y Demócratas cometen un grave error, ellos han sufrido un daño electoral muy grande por hacer pactos con el PC”.

A pesar de ello, también hubo valorización por la transversalidad de la nueva mesa, especialmente por la designación de la diputada Carmen Hertz como vicepresidenta, considerando que el PC en toda su historia nunca ha liderado la testera.

La diputada Lorena Pizarro (PC) afirmó que es “un orgullo, un honor para la Cámara de Diputadas y Diputados que la incansable luchadora por los derechos humanos, la compañera Carmen Hertz sea su nueva primera vicepresidenta. Un abrazo emocionado, un abrazo lleno de lucha y amor, compañera. ¡A trabajar duro!

Por su parte, el diputado Matías Ramírez (PC) indicó que “Carmen Hertz es la primera vicepresidenta de la Cámara, una señal potente y necesaria en la lucha del respeto y defensa irrestricta de los Derechos Humanos”.

Asimismo, la diputada Daniella Cicardini también recibió apoyo de sus pares por su cargo como segunda vicepresidenta de la testera.

“Saludo afectuosamente a nuestra vicepresidenta PS de la mujer, compañera Daniella Ciccardini, quien hoy asume el desafío de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¡Cuente con mi apoyo y el de su partido!, indicó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

El jefe de bancada del PS y diputado, Daniel Manouchehri, afirmó que “con el contundente triunfo de la nueva mesa de la Cámara de Diputados se abre la posibilidad de construir una mayoría para sacar adelante las reformas que Chile necesita. Nuestras felicitaciones para Daniella Ciccardini, quien asume como vicepresidenta”.

Por su parte, el diputado ex DC e integrante del Centro Democrático Unido (CDU), Miguel Ángel Calisto indicó que “evidentemente, hoy estamos frente a un nuevo acuerdo de la administración de la Cámara de Diputados y con una mayoría bastante importante y eso es una buena señal. Aquí es fundamental entender que la Cámara de Diputados es un poder del Estado y requiere de estabilidad en su administración, y para ello todas las fuerzas políticas tenemos que hacer el esfuerzo y contribuir para generar grandes acuerdos”.