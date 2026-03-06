PDG postula a Jiles como carta opositora para presidir la Cámara y la derecha presiona a la UDI para que apoye a Romero

De forma paralela, los dos grandes bloques de la Cámara de Diputados continúan sus gestiones contra reloj para llegar al 11 de marzo con el acuerdo político-administrativo listo e instalar a su candidato en la mesa de la corporación.

Por el lado de la izquierda y la centroizquierda, que a contar de ese día serán oposición, hay un diseño avanzado con el Partido de la Gente. De hecho, quienes han sabido de esa negociación, aseguran que ya están distribuyéndose los cupos de las comisiones.

En cuanto a la testera, agregan, el PDG ganó la pulseada y logró que la carta del bloque opositor sea una de sus filas.

Consultado el presidente de la colectividad, Rodrigo Vattuone, confirmó que el nombre que ellos presentaron es el de Pamela Jiles.

Si bien aseguró que “no se ha ratificado”, que sea el nombre de todo el sector, agregó que “nosotros queremos que sea Pamela Jiles”. “La alternativa que nosotros presentamos es ella”, agregó.

Quienes han seguido de cerca la negociación, señalan que la fórmula para la mesa de la corporación es que la presidencia quede en manos del PDG y que las vicepresidencias queden para colectividades como el Partido Liberal, el PPD o la Democracia Cristiana.

Con esto, aseguran, el PDG queda despejado de tener que votar por algún militante del PC o el Frente Amplio para que, de esta forma, los 14 diputados de esa bancada cierren filas con la votación. Los representantes del partido de Franco Parisi se comprometieron a asegurar todos sus votos para esa fórmula.

Con ese cuadro seguro, la idea del actual oficialismo es hacer tambalear la mayoría que hoy día tiene la derecha, que está a dos votos de lograr la presidencia y para lo cual pretendía amarrar a diputados como René Alinco, Carlos Bianchi, Jaime Mulet (FREVS), además de otros descolgados de la centroizquierda.

De hecho, durante el verano hubo conversaciones con la DC y el PPD, que según algunos trascendidos estaban a un paso de pactar con la derecha.

Por el lado de la derecha, si bien tienen una base más estable que los partidos de izquierda y centroizquierda, se instaló una tensión al interior de sus bancadas, debido a las aspiraciones que tenía la UDI de presidir el primer año la Cámara con el diputado Jorge Alessandri.

Jorge Alessandri UDI

El gremialismo argumenta que dado que la Presidencia de la República estará en manos de un militante republicano (José Antonio Kast) y el Senado será presidido probablemente por un legislador de RN (Paulina Núñez o Manuel José Ossandón), la titularidad de esta otra institución debiera quedar en manos de un parlamentario del partido. Hoy la UDI tiene 18 diputados y es la segunda bancada más grande de la Cámara.

Sin embargo, los otros comités de la derecha eran partidarios de dar la preferencia a los republicanos, que con 31 diputados, serán la bancada más grande de esta rama del Congreso.

Por ello, en las últimas reuniones, los negociadores de republicanos, de los libertarios y de RN hicieron una fuerte presión para que la UDI depusiera sus pretensiones por el primer año con el compromiso de que Alessandri se convirtiera en presidente de la Cámara en marzo de 2027.

En caso de que el gremialismo ceda, el camino quedaría despejado para una carta de la bancada republicana, donde el diputado Agustín Romero es uno de los que corren con mayor ventaja al contar con las simpatías no solo de su colectividad, sino también de RN y del partido que lidera Johannes Kaiser, con quien siempre tuvo una fluida relación. Además Romero, por trayectoria política, cuenta con la venia de la Oficina del Presidente Electo.

3 DE MARZO DEL 2026 CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO. EN LA FOTOGRAFÍA, EL DIPUTADO AGUSTÍN ROMERO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

No obstante, internamente los republicanos aún no han ratificado su nombre, ya que hay otros aspirantes como Juan Irarrázaval, Stephan Schubert y Catalina del Real.

Aunque el escenario en la derecha por ahora está decantando en favor de Romero, en la UDI existe una profunda molestia por el trato de sus aliados. Por ello, en el gremialismo remarcan que la posibilidad de presidir el segundo año todavía es una oferta sobre la mesa y que no se ha adoptado un acuerdo de bancada al respecto.