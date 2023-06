Pilar Cuevas, consejera RN: “Si es necesario reponer cada una de las libertades que no pudieron quedar consagradas en el anteproyecto, créeme que lo vamos a hacer”

La exintendenta de Aysén, Pilar Cuevas, es la delegada de la bancada que reúne a los cuatro consejeros de RN y a la única consejera de Evópoli. Es la voz principal de RN, estuvo participando de la negociación para integrar las comisiones y será una de las 14 integrantes que estarán en la comisión de Derechos sociales, la instancia en donde se dará una de las peleas políticas más duras respecto de los artículos que le dan forma al Estado social.

¿Quedó conforme con el resultado de las negociaciones para las integraciones de las cuatro comisiones?

Sí, quedé muy conforme. Se fueron sucediendo las conversaciones en un ambiente muy grato, de mucha camaradería, de mucha confianza, se tendieron puentes, se generaron confianzas y quedé muy satisfecha con haber logrado pleno acuerdo. Era muy importante, al menos para mí, lograr eso y que la votación de la integración de las mesas fuera por unanimidad en el Consejo.

¿Por qué era tan importante? Ustedes pudieron haber votado la propuesta y aprobarla solo con sus votos.

Desde un principio se habló de que la derecha no debe cometer los errores de la Convención y tampoco asumir una actitud revanchista. En esto el término que se suele ocupar es pasar la aplanadora cuando tienes mayoría. Lo fundamental en democracia es que teniendo mayoría o minoría, cuando quieres un objetivo que es superior como el de la nación, tienes que ceder en cualquiera de los dos lados que estés.

Pero con las presidencias de las comisiones hicieron eso, negociaron solo entre ustedes y excluyeron a la izquierda.

En absoluto. El acuerdo fue unánime, la izquierda votó absolutamente a favor, 50 a cero y en la reunión de delegados hubo pleno acuerdo al respecto. Se conversaron y se cedieron otras cosas como la cantidad de integrantes por comisión. Finalmente, me quedo con las declaraciones de los delegados de izquierda, que su interés era tener la mayor representatividad posible en las distintas comisiones, con un interés preferencial en derechos sociales y que fue lo que finalmente consensuamos.

¿No habría sido una mejor señal que ustedes les cedieran una presidencia?

El mayor gesto de integración y de voluntad está dado en la mesa del Consejo. A mí me llena de satisfacción ver al profesor y vicepresidente Aldo Valle. Eso va a provocar un camino mucho más certero hacia el final, ese es un gran gesto y el aporte que él hace desde ahí nos deja plenamente conformes.

¿Rechaza lo que deslizan algunos consejeros de izquierda cuando dicen en privado que la derecha está pasando máquina?

Absolutamente. No es ni el ánimo ni ha sido lo que se refleja en los resultados de los acuerdos.

¿Qué fue lo que pasó en Sistema político? En un inicio RN tenía dos cupos ahí, uno para usted y otro para Gloria Hutt de Evópoli. ¿Por qué perdieron su cupo para dárselo a Evópoli?

No, no lo planteo así. Nosotros no perdimos nada. Yo hablo de una bancada que es unida, no estamos hablando de dos partidos sin perjuicio de que lo somos, pero aquí actuamos como bancada con Evópoli.

El consejero comunista Fernando Viveros los acusó de no tener voluntad de diálogo, de estar cometiendo los mismos errores que tuvo la izquierda en la Convención. ¿Cómo toma esos comentarios?

Por lo general no me gusta comentar opiniones de otros consejeros. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos. En lo que a nosotros respecta, hemos comenzado absolutamente diferente al proceso anterior. Los únicos acuerdos que ha tomado el pleno han sido consensuados, por amplia mayoría y otro por unanimidad. Esa es la mejor muestra de que los consejeros de izquierda representados por sus delegados también están siendo representados en los acuerdos tomados.

Usted va a estar en la comisión de Derechos sociales, ¿va a reponer el inciso que regula la libertad de elección en salud?

Nosotros como bancada y en general como sector representamos la sociedad de las libertades. Escribir una nueva Constitución implica no disminuir en las libertades que ya se tienen y uno de los grandes mensajes de la ciudadanía es que no quiere restricción en sus libertades de elegir, ya sea en materia de salud, en seguridad sociales o en educación. Si es necesario reponer cada una de las libertades que no pudieron quedar consagradas en el anteproyecto, créeme que lo vamos a hacer porque es el mandato ciudadano. Hoy día las sociedades más libres son las más prósperas y donde más se cuida la democracia.

¿No teme que eso pueda romper el equilibrio frágil del anteproyecto y provoque que la izquierda llame a votar en contra?

Reponer ciertos debates y discusiones no quiere decir que van a ser impuestos. Hay voluntad de discutir y el equilibrio que lograron los expertos la intención de todos es mantenerlo. Para mí en lo personal, las libertades son fundamentales, pero habrá que discutirlo en su minuto en la comisión. Los acuerdos a los que se lleguen deben ser lo más amplios y representativos posibles. Queremos que esta Constitución o este proyecto lleve la firma de la totalidad de los consejeros.

¿Lo dice solo como una declaración de buena crianza o porque de verdad le interesa que la izquierda se sienta representada en este texto?

A mí me interesa que la ciudadanía se sienta representada. Yo no podría decir hoy día, con los resultados electorales, cuántas izquierdas, cuántas derechas o cuántos centros hay. Nadie podría decir que el centro político ha desaparecido en el país, sin embargo no tiene representación en el Consejo. La voluntad ciudadana se manifiesta en distintos sentidos en la medida de que haya capacidad de interpretarlo y de encantarlo. Por lo tanto, este texto tiene que ser lo más seductor, encantador y reflejo de la mayoría de la ciudadanía.