Piñera por investigación de Fiscalía en su contra: “Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia”

Por segunda vez en menos de cuatro días y a tan solo tres horas de que el gobierno emitiera un comunicado, el Presidente Sebastián Piñera realizó un punto de prensa en La Moneda para referirse al caso Pandora Papers.

Las palabras del Mandatario se dan luego de que este viernes el fiscal nacional, Jorge Abbott decidiera abrir una investigación de oficio por la compraventa de la minera Dominga entre la familia del Mandatario y de Carlos Alberto Délano -amigo del Jefe de Estado-, que fue pactada el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas.

Según un reportaje de Ciper y LaBot, en diciembre de 2010 Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia Piñera-Morel, en US$152 millones; y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión.

Así, desde Palacio y acompañado por los ministros de la Segpres y Segegob, Juan José Ossa y Jaime Bellolio, el Jefe de Estado afirmó que “no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada”.

Piñera, insistió en que los antecedentes de la venta de Dominga, “incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones”. Y que todos ellos determinaron “en forma consistente y unánime, la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona”.

Agregó que “como Presidente de Chile nunca, nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga. Y segundo, como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, el 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligue totalmente de la administración y gestión de las empresas en que participaba y también, y es de público conocimiento, junto a mi familia constituimos fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros de forma de evitar cualquier conflicto de interés y además cumpliendo con la ley”.

“Dado los antecedentes antes mencionados, tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia”, complementó en su declaración a la prensa donde no aceptó preguntas.

Más temprano, pasadas las 15.00, desde Presidencia se emitió un comunicado donde se afirmó que “resulta difícil comprender” la decisión de Fiscalía de abrir investigación de oficio contra Piñera y reiteraron que el Mandatario no tuvo participación en venta de Dominga.

Ya el pasado lunes 4 de octubre, el mismo Presidente Piñera en un punto de prensa realizado en La Moneda aseguró que la decisión de vender Minera Dominga “no me fue consultada ni informada” para evitar conflictos de interés. Declaración que también hizo luego de emitir un comunicado.

Piñera en su punto de prensa afirmó, además, que “quiero expresar que durante los casi ocho años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser Presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio. Porque, sin duda, estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas, no solo para mi persona, si no que muy especialmente para mi familia”.

“Como Presidente de Chile he tenido un solo objetivo: ser un buen Presidente al servicio de todas las chilenas y chilenos, y muy especialmente y es la causa por la cual estoy en el servicio público, un Presidente al servicio de los que más lo necesitan”, cerró.

A la arista judicial, también se suma la política. Esto tras el anuncio, a principio de semana, de las diversas bancadas de oposición de presentar una acusación constitucional en contra del Mandatario a raíz de estos hechos. Libelo que esperan presentar la próxima semana y que buscarán que se vote antes de las elecciones.