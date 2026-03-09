SUSCRÍBETE
    Política

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    “Yo lamento que tenga que recurrir a eso para terminar una triste gestión marcada", lanzó el futuro ministro del Minvu.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Iván Poduje

    A través de sus redes sociales, el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, arremetió nuevamente contra su antecesor, Carlos Montes.

    En concreto, en un video de casi dos minutos, el pronto titular del Minvu calificó como “mentiroso” al secretario de Estado.

    Esto a propósito de su discurso en el acto de cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional a nivel nacional, encabezado por el Presidente Gabriel Boric.

    Y es que en su alocución, el también exsenador aseveró que le “preocupa mucho el anuncio del próximo gobierno de liberalizar el suelo, medida se implementó durante la dictadura, suponiendo que liberalizando el suelo, bajaría el valor del suelo y las viviendas. cuando eso nunca pasó”.

    Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

    Ante tales dichos, Poduje contestó: “El ministro ha afirmado que nosotros queremos replicar el modelo de la dictadura de liberalización del suelo urbano, eso es completamente falso”.

    “En ese tiempo se eliminó el límite urbano, nosotros no hemos propuesto nunca eliminar el límite urbano, al contrario, queremos conducir el desarrollo de la ciudad para que se evite lo que ha pasado en esta administración que es una proliferación sin control de parcelas de agrado, de loteos irregulares y de ventas de derechos”, continuó.

    Luego agregó: “En segundo lugar, en su recuento de las 260 mil viviendas entregadas, el ministro Montes omite que heredó 130 mil del presidente Piñera (...) y recuerda lo que nos va a dejar a nosotros, pero dentro de lo que nos va a dejar a nosotros no dice que su gobierno eliminó 20 mil subsidios destinados a los segmentos más vulnerables”.

    Dicho eso, lanzó: “Las mentiras del ministro Montes han sido algo reiterado en el traspaso de mando y yo lo lamento, porque toda la información que nos entregaron cuando le hacíamos un doble clic, nos encontrábamos con sorpresas”.

    “Él nos dijo que no se iban a recortar esos beneficios sociales para 20 mil familias vulnerables y finalmente se recortaron y él culpó a su ministro Grau y ahora miente al decir que nosotros queremos replicar el modelo de planificación de la dictadura. Eso es falso, como todas las cosas que ha dicho”, añadió.

    Con todo, remató: “Yo lamento que tenga que recurrir a eso para terminar una triste gestión marcada por el escándalo del caso Convenios, por una reconstrucción desastrosa y en el último año de su gobierno por haber recortado 20 mil subsidios destinados a las familias más vulnerables. Esa es la verdad, y no otra”.

