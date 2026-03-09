Ministro Montes defiende gestión del Minvu, pero admite que es “consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió la gestión realizada por el Minvu durante la actual administración y admitió que está “consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer, que nos habría gustado responder a más familias y, también, no haber cometido errores”.

En medio del acto de cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional a nivel nacional, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el secretario de Estado entregó un discurso donde valoró el trabajo realizado por el Ministerio de Vivienda en estos cuatro años.

“Enfrentábamos un gran desafío. Teníamos que cumplir nuestro compromiso con las familias que durante años habían esperado por una vivienda (...). Han pasado cuatro años. Hoy, a la hora del balance, solo puedo decir que haber sido ministro de Vivienda y Urbanismo de este Gobierno ha sido para mí un gran honor y un motivo de inmenso orgullo”, destacó el ministro.

Sin embargo, Montes también sostuvo que “los que me conocen saben que soy muy autocrítico. Esto puede haber afectado sensibilidades. No fue mi intención. He tratado de cambiar esa visión planteando que lo que hago es una valoración crítica”.

“ Estoy consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer, que nos habría gustado responder a más familias y, también, no haber cometido errores , pero sería injusto no reconocer los logros de este periodo”, admitió el secretario de Estado.

Añadiendo que: “ Me voy muy contento por lo que hemos hecho colectivamente. Nos costó. Por momentos pareció que no llegábamos, pero lo hicimos. Juntos lo hicimos. Que nadie nos quite la alegría merecida por lo que hemos avanzado. El plan de emergencia habitacional marca un antes y un después”.

Junto con ello, Montes apuntó que “esta es la última vez que les hablo como ministro. En estos días me han preguntado mucho si voy a dejar la política. La política ha sido mi vocación desde muy temprano. Para mí ha sido el espacio natural para empujar cambios en Chile, para mejorar el país”.

“Alguien no se retira si tiene esperanza, si tiene energía, para seguir aportando a la construcción de un país mejor. Dejo la primera línea, pero no la política. Nos veremos pronto”, sentenció el titular de la cartera de Vivienda.

Mensaje al futuro gobierno

Fue el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que en la administración de José Antonio Kast buscarán “generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica, es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Ante ello, el ministro Montes aseveró que le “preocupa mucho el anuncio del próximo gobierno de liberalizar el suelo. Esa medida se implementó durante la dictadura. Entre 1979 y 1985, suponiendo que liberalizando el suelo, bajaría el valor del suelo y las viviendas. Eso nunca pasó”.

“Al contrario, aumentó el precio del suelo porque era mucho mejor negocio que el de las viviendas. Y tuvieron que retroceder. Esperamos el detalle de la propuesta que está detrás de este planteamiento”, añadió el secretario de Estado.