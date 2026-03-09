SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ministro Montes defiende gestión del Minvu, pero admite que es “consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer”

    El titular de Vivienda y Urbanismo señaló que se va “muy contento por lo que hemos hecho colectivamente. Nos costó. Por momentos pareció que no llegábamos, pero lo hicimos.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Foto: Aton Chile

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió la gestión realizada por el Minvu durante la actual administración y admitió que está “consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer, que nos habría gustado responder a más familias y, también, no haber cometido errores”.

    En medio del acto de cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional a nivel nacional, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, el secretario de Estado entregó un discurso donde valoró el trabajo realizado por el Ministerio de Vivienda en estos cuatro años.

    “Enfrentábamos un gran desafío. Teníamos que cumplir nuestro compromiso con las familias que durante años habían esperado por una vivienda (...). Han pasado cuatro años. Hoy, a la hora del balance, solo puedo decir que haber sido ministro de Vivienda y Urbanismo de este Gobierno ha sido para mí un gran honor y un motivo de inmenso orgullo”, destacó el ministro.

    Sin embargo, Montes también sostuvo que “los que me conocen saben que soy muy autocrítico. Esto puede haber afectado sensibilidades. No fue mi intención. He tratado de cambiar esa visión planteando que lo que hago es una valoración crítica”.

    Estoy consciente de que nos quedaron muchas cosas por hacer, que nos habría gustado responder a más familias y, también, no haber cometido errores, pero sería injusto no reconocer los logros de este periodo”, admitió el secretario de Estado.

    Añadiendo que: “Me voy muy contento por lo que hemos hecho colectivamente. Nos costó. Por momentos pareció que no llegábamos, pero lo hicimos. Juntos lo hicimos. Que nadie nos quite la alegría merecida por lo que hemos avanzado. El plan de emergencia habitacional marca un antes y un después”.

    Junto con ello, Montes apuntó que “esta es la última vez que les hablo como ministro. En estos días me han preguntado mucho si voy a dejar la política. La política ha sido mi vocación desde muy temprano. Para mí ha sido el espacio natural para empujar cambios en Chile, para mejorar el país”.

    “Alguien no se retira si tiene esperanza, si tiene energía, para seguir aportando a la construcción de un país mejor. Dejo la primera línea, pero no la política. Nos veremos pronto”, sentenció el titular de la cartera de Vivienda.

    Mensaje al futuro gobierno

    Fue el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que en la administración de José Antonio Kast buscarán “generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica, es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

    Ante ello, el ministro Montes aseveró que le “preocupa mucho el anuncio del próximo gobierno de liberalizar el suelo. Esa medida se implementó durante la dictadura. Entre 1979 y 1985, suponiendo que liberalizando el suelo, bajaría el valor del suelo y las viviendas. Eso nunca pasó”.

    “Al contrario, aumentó el precio del suelo porque era mucho mejor negocio que el de las viviendas. Y tuvieron que retroceder. Esperamos el detalle de la propuesta que está detrás de este planteamiento”, añadió el secretario de Estado.

    Más sobre:Carlos MontesVivienda y UrbanismoGabriel BoricMinvuReconstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    La agenda de los ministros económicos a 48 horas de dejar sus cargos

    Lo más leído

    1.
    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    2.
    Conmutación de penas: Ramírez (UDI) sostiene que proyecto “debe ser mejorado”, pero valora “el principio que lo inspira”

    Conmutación de penas: Ramírez (UDI) sostiene que proyecto “debe ser mejorado”, pero valora “el principio que lo inspira”

    3.
    Ministra Toro: “Decir que los datos que se entregan en reconstrucción son falsos, no es una forma muy edificante de avanzar”

    Ministra Toro: “Decir que los datos que se entregan en reconstrucción son falsos, no es una forma muy edificante de avanzar”

    4.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?
    Chile

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Louis de Grange cuestiona cifras del MTT respecto a flujo de ciclovías y su impacto en la congestión vehicular

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza
    El Deportivo

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Laporta responde a las críticas de Xavi en Barcelona: “Con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso