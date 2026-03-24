Por amplia mayoría: Cámara de Diputados aprueba prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur

Con 122 votos a favor, 19 en contra y nueve abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, que abarca la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío.

La última prórroga del gobierno de Gabriel Boric se votó el 27 de enero con una duración de 30 días a partir del 26 de febrero de 2026. La votada en esta sesión es la primera de la administración de José Antonio Kast.

En la Sala, acudieron el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en compañía del ministro de Defensa, Fernando Barros, y el subsecretario Javier Álvarez, además del secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Fue el jefe de la cartera de Interior, quien tomó la palabra ante la Sala, sosteniendo que “durante este año, se ha registrado a la fecha un aumento del 10% en la violencia presente en la Macrozona Sur, si nos comparamos con el mismo periodo del año anterior. Situaciones como esta son un llamado a estar alertas. No nos puede ocurrir que, por pecar de conformismo, le otorguemos a los grupos subversivos la oportunidad de volver a emerger con más fuerza”.

“No nos podemos dar el lujo de retirar a las Fuerzas Armadas sin antes evaluar a fondo la estrategia actual y hacer modificaciones que mejoren sustancialmente la operación y la efectividad territorial de esta medida”, planteó el secretario de Estado.

Dentro de ello, el ministro Alvarado precisó que “las decisiones futuras que como gobierno tomemos en la materia se realizarán en base a un análisis detallado y serio de la situación que se vive en el sur de nuestro país”.

Añadiendo que “para esto, necesitamos primero mantener el estado de excepción existente para tener un margen de acción desde el cual evaluar con el sentido de urgencia que merecen las acciones a llevar adelante”.

El debate en Cámara

Durante el debate, las opiniones de los diputados y diputadas estaban divididas entre apoyar la medida o estar en contra, estos últimos argumentando que el nuevo gobierno se había comprometido a realizar una nueva propuesta para abordar las situaciones vividas en la Macrozona Sur.

La parlamentaria Gloria Naivellán (PNL), representante de La Araucanía, apuntó que “la verdad es que mi nivel de desilusión respecto del Estado de Excepción es gigante. Jamás esperé que nos presentaran hoy día una renovación del Estado de Excepción exactamente igual al que tuvimos los últimos cuatro años”.

Añadiendo que “yo no puedo votar a favor de esta mugre que nos están presentando. Y la verdad, señor presidente, me da pena, porque mi apoyo a este gobierno está, pero yo no puedo traicionar a la macrozona sur”.

Esto, a diferencia de Tomás Kast (Evópoli), representante de la misma región, quien mostró su apoyo a la medida, señalando que “hoy estamos llamados a tomar una decisión que no es ideológica, es una decisión de responsabilidad con las familias de mi región de la Araucanía”.