Por críticas a AC contra delegado Durán: presidente de la Cámara afirma que hay que ver la acción como un “golpe de mesa”

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), abordó la acusación constitucional que presentaría esta semana la oposición en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

La acción es en virtud a las decisiones de la autoridad frente a la tragedia ocurrida en el estadio Monumental, donde dos hinchas de Colo Colo fallecieron antes del partido entre el equipo albo y Fortaleza de Brasil, el pasado 10 de abril.

Respecto a las críticas que ha recibido la acción, el presidente de la Cámara señaló en conversación con CNN que " el presentar acusaciones constitucionales es algo que está dentro de la Constitución , es una función propia de los parlamentarios, en ese sentido creo yo que están en absolutas atribuciones para hacerlo".

“Yo no he leído la acusación, pero si existe una responsabilidad política en hechos de connotación de seguridad pública, obviamente existe, porque en el fondo, después de que pasa la parte técnica, siempre hay una responsabilidad política en alguien. Si eso constituye o no constituye hechos para una acusación constitucional, tenemos que, obviamente, analizarlo”, explicó Castro.

En torno a la AC confirmó que es la novena presentada en este periodo de gobierno, y que calificó como algo que “normalmente se produce”. “ También hay que tomar las acusaciones constitucionales como un golpe de mesa , yo creo que también es importante hacer sonar la voz del parlamento cuando encontramos que hay cosas que no se deben estar haciendo correctamente”, manifestó el diputado RN.