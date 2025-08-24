Por traslado de los tres reos: Gajardo entrega detalles sobre el régimen de la cárcel de alta seguridad

En la madrugada de este sábado, los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso fueron capturados.

Con ello, a las 22:15 horas de este sábado se concretó el ingreso de los tres reos fugados desde la cárcel de Valparaíso al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

Desde el Repa, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó el funcionamiento del recinto de máxima seguridad.

“Los reos fueron capturados gracias a un excelente y profesional trabajo de Carabineros de Chile, a quienes aprovecho de agradecer”, empezó comentando.

Añadió que “estas personas se encuentran ahora en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad, en las celdas de máxima seguridad. Están debidamente uniformados ya que desde hace un par de meses tenemos ya vigentes los uniformes para los criminales más peligrosos de nuestro país ”.

“Están en celdas que están monitoreadas todo el día con audio y video . Sabemos todo lo que ocurre al interior de esa celda. Son celdas individuales con un régimen duro, estricto, en el cual estas personas solo tienen dos horas de patio al día”, detalló.

Los reos se encuentran “ completamente incomunicados de el resto de la población penal que está dentro de ese lugar, pero también del exterior. Solo pueden recibir visitas a través de un locutorio. Sin contacto físico con las personas que los van a venir a visitar”.

Sumó que “como reciben uniformes, esto restringe el tipo de encomiendas que pueden recibir.

Consultado sobre si la defensa de uno de los reos podría presentar un recurso para trasladarlo al lugar de origen del crimen cometido, Gajardo subrayó que “la recomendación de Gendarmería es que estas personas se encuentren acá en máxima seguridad. Esa es la recomendación de seguridad. Cualquier modificación debe ser resuelta por los Tribunales de Justicia, pero si le pregunta a Gendarmería, la institución va a recomendar que estas personas se encuentren acá en este recinto especial”.

“Esto porque no solo son criminales peligrosos, sino que son criminales que organizaron una fuga, que pusieron en riesgo la seguridad del establecimiento penal y de nuestro país. Por eso, es muy relevante que los Tribunales de Justicia tengan en consideración esos antecedentes al momento de realizar cualquier decisión que pueda cambiar de establecimiento a un criminal altamente peligroso como estas personas”, continuó.

Agregó que “ la persona que le prestó colaboración a estos sujetos , que estaba conduciendo el vehículo en el cual fueron recapturados los sujetos, también se encuentra en el recinto de máxima seguridad. Esto hasta que se determine el tipo de participación que tuvo”.

Concluyó señalando que “esperamos que todas las personas que les prestaron apoyo a estos criminales peligrosos se enfrenten a la justicia porque también cometieron un delito. Por lo mismo, el día de hoy están estas cuatro personas en el recinto hasta que se vayan despejando el tipo de participación que tuvo el conductor”.

Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y González Miranda se mantenían prófugos desde la madrugada del jueves 14 de agosto.

En esa ocasión, cortaron los barrotes de sus celdas y se deslizaron hacia el exterior por una tirolesa artesanal que estaba sujeta al techo de un módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba afuera del penal.