Política

Presidenta del FA reprocha nueva advertencia opositora de AC contra Pardow: "La responsabilidad política se asumió"

Constanza Martínez apuntó que la acción de un eventual libelo acusatorio en contra del exministro de Energía "tiene que ver más con una iniciativa de corte electoral" y no de atender la raíz del escándalo.

Por 
Javiera Arriaza
 
David Tralma
21/10/2025

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó la eventualidad de la acusación constitucional que volvió a plantear la oposición en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, afirmando que “la responsabilidad política se asumió”.

El debate volvió a estar en la mesa luego de que se revelara que la empresa transmisora Transelec realizó cobros extras por 100 millones de dólares y que esto fue informado al Ministerio de Energía hace un año, con Pardow encabezando la cartera. La situación se suma al error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que generó cobros excesivos durante los últimos meses.

Ante ello, Martínez al ser consultada si esto podrá avanzar en el parlamento señaló que “constitucionalmente no, hoy día la responsabilidad política se asumió, el ministro hoy día no está en funciones y todos los elementos que hay es que hay un error metodológico que tiene que ver con la Comisión Nacional de Energía y, por lo tanto, creo que hay un aprovechamiento político”.

“Obviamente vamos a recabar toda la información para poder dar un debate racional, pero creo que también acá es justo hablar cuando hay aprovechamiento político, sobre todo por temas que se arrastran hace tanto tiempo”, añadió la timonel del FA.

En ese sentido, reforzó que, a su juicio, “hoy día el aprovechamiento que está haciendo la oposición para seguir manteniendo un tema que se está revisando y que se están sacando los elementos técnicos, creo que tiene que ver más con una iniciativa más de corte electoral, que a mí me preocupa sobre todo porque con Frente Amplio al menos hemos estado preocupados de atender el tema del cobro de las cuentas de luz que es precisamente lo más relevante”.

