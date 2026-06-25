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    Política

    Presidenta del Senado intensifica llamado para abrir el diálogo en tramitación en particular de la megarreforma

    La senadora Núñez planteó que tras la aprobación de la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional es necesario “ir poniendo sobre la mesa aquellas modificaciones, indicaciones que pueden mejorar el proyecto”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidenta del Senado, Paulina Núñez. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    Un nuevo llamado al diálogo en la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional hizo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), con el objetivo de que el gobierno recoja propuestas que puedan mejorar su reforma clave.

    El emplazamiento de la legisladora se produce a un día de la aprobación de la idea de legislar el megaproyecto en la Cámara Alta, con un ajustado margen de 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

    Con este resultado, aunque estrecho, La Moneda logró sortear el trámite legislativo en el Senado y así poder continuar posteriormente la discusión del articulado en particular.

    Precisamente a eso apuntó la senadora Núñez en el punto de prensa que entregó en el Salón Pedro León Gallo, en la sede de Santiago del Congreso Nacional.

    “Un día después de la votación en general del proyecto de ley de reconstrucción, sin duda que la decisión ahora es acercar posiciones. Lo dijimos antes de la votación en general, la decisión del Ejecutivo fue distinta a lo que estábamos proponiendo, que era abrir este espacio de acuerdo, de diálogo, de saber qué es lo que se está pidiendo”, partió diciendo.

    A eso añadió que con la iniciativa ya aprobada en general es necesario “ir poniendo sobre la mesa aquellas modificaciones, indicaciones que creemos pueden mejorar el proyecto”.

    “Eso, a mi juicio, tiene que ser como un pragmatismo total. Aquí hay algunas normas, hay algunas medidas que van a requerir un quórum mayor que el que ya todos sabemos tenemos como oficialismo en el Senado. Por lo mismo, el diálogo que tiene que producirse, las conversaciones que se tienen que dar, ayudó mucho estos últimos tres días que cada ministro supiera en qué está cada comité, cada partido, cada senador. Se tienen que ir poniendo en un papel, y por lo tanto, sabiendo hasta dónde vamos a llegar”, remarcó.

    En sus palabras, Núñez deslizó una crítica a la manera ceñida en que se logró sacar adelante la idea de legislar y destacó que en la tramitación del articulado se necesita un acuerdo mayor.

    “A mí me parece muy relevante que en temas que son muy sensibles para la ciudadanía existan acuerdos y no estemos mostrando una señal como la que ocurrió ayer, que sin duda nos permite dar un paso importante, pero también es una señal de que este proyecto está siendo validado solo por el oficialismo”, apuntó.

    Y luego agregó: “Tenemos una oportunidad gigante para abrir ese espacio. Nos quedamos con propuestas que entregaron al Ejecutivo los distintos senadores de la oposición. Yo también, como Presidenta del Senado, recibí algunas de ellas, y hay algunas que comparto, como por ejemplo, lo que ocurrió con los alcaldes, con las alcaldesas, a propósito de las contribuciones. No solo un límite, una restricción o, mejor dicho, un foco donde realmente hace sentido la exención de esta contribución, sino que una manera distinta de poder compensar aquellos recursos que se van a dejar de percibir por los alcaldes”.

    La líder de la Cámara Alta también anunció que se formará una mesa para recibir propuestas, sobre todo de la oposición.

    “Voy a formar una mesa en los próximos días para que esas propuestas, sobre todo de la oposición, vayan llegando. Quiero recordar que en el caso del Senado, nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad, que es en estos temas donde se debe notar que no es solo una cuestión administrativa o de distribución de comisiones, o de la mesa del Senado, sino que también un acuerdo de gobernabilidad que nos permita recoger las mejores propuestas de cada uno con buena fe, poniendo al país por delante, para poder aportar ni más ni menos que en una reforma que busca que el país crezca”, adelantó.

    Más sobre:Paulina NúñezSenadoMegarreformaReconstrucción Nacional

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