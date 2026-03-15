La presidenta del Senado, Paulina Núñez, calificó como “un error político” haber avanzado en la tramitación del proyecto de conmutación de penas que fue aprobado en general en la Cámara Alta, iniciativa que ha generado críticas por la amplitud de los delitos que eventualmente podrían acceder a ese beneficio.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, la parlamentaria sostuvo que el principal problema fue haber llevado la iniciativa a votación sin un análisis más profundo de su contenido. “Yo creo que el gran error fue la oportunidad. Haberlo votado en ese momento y no haberlo revisado en detalle”, afirmó.

Núñez explicó que, si bien respaldó la idea de legislar, lo hizo bajo el entendido de que el proyecto debía ser perfeccionado durante su tramitación. “Cuando uno vota a favor de entrada, vota la idea de legislar, y efectivamente uno puede entrar a un debate de tener una conmutación de penas donde el objetivo sea humanitario”, señaló.

Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas LUIS SEVILLA FAJARDO

Sin embargo, advirtió que el texto que terminó aprobándose en general se aleja de ese objetivo. “ Lo que terminó saliendo no puede estar nada más lejos o es la antípoda de lo humanitario” , sostuvo.

La senadora ejemplificó que, según el contenido actual del proyecto, podrían verse beneficiadas personas condenadas por delitos graves. “Estamos hablando de sicarios, de quienes están condenados por delitos sexuales contra niños, o sea, estamos hablando de una cuestión que no tiene sentido común”, dijo.

En ese contexto, aseguró que la iniciativa sufrirá modificaciones durante su discusión en particular. “El proyecto como está no va a ser ley (…) del Senado no va a salir así por ningún motivo”, afirmó.

Asimismo, indicó que existe disposición para introducir cambios al texto durante el plazo de indicaciones que se encuentra abierto. Incluso, señaló que está disponible a ampliarlo para permitir que nuevos senadores puedan presentar modificaciones.

Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas CANO & DIAZ AZCUE

Sala cuna universal

Durante la entrevista, Núñez también abordó la discusión en torno al proyecto de sala cuna universal, iniciativa que —a su juicio— debería ser priorizada dentro de la agenda económica del gobierno.

La presidenta del Senado planteó que la medida puede tener un impacto directo en la generación de empleo y en la reactivación económica. “Si estamos hablando de una agenda de reconstrucción o de reactivación económica, no hay una medida más efectiva, a mi juicio, que sala cuna”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que el debate no debe limitarse únicamente a una política de género. “Incorpórenlo no en una agenda de mujer o de familia, sino que como una medida para la agenda de reactivación económica”, afirmó.

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No obstante, la senadora advirtió que el principal obstáculo para avanzar en el proyecto ha sido el financiamiento. “El nudo quedó en cómo lo vamos a financiar. El gobierno saliente decía que no requería financiamiento público, pero es evidente que lo requiere”, indicó.

Por ello, llamó al Ejecutivo a presentar definiciones claras para avanzar en la tramitación legislativa. “Lo que le voy a pedir al Presidente es que tengamos sala cuna universal en Chile, pero con claridad respecto de cómo se va a financiar y con una ejecución gradual”, concluyó.