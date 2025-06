Presidente Boric aborda tensiones con EE.UU. por conflicto en Gaza: “Los principios no son negociables en política exterior”

El Presidente Gabriel Boric se refirió la noche del miércoles a las tensiones actuales con la administración de Donald Trump, generadas por la posición de su gobierno frente al conflicto en Gaza, el que el mandatario no ha dudado en catalogar como “genocidio y limpieza étnica” de parte de Israel sobre el pueblo palestino.

La posición del Ejecutivo, que lo llevó a retirar a los agregados militares en Tel Aviv el pasado 28 de mayo, generó que el viernes pasado el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, intentara comunicarse con el Presidente Boric para abordar, entre otros temas, la inquietud de su gobierno por el deterioro de las relaciones entre Chile e Israel por el conflicto. Sin embargo, el jefe de Estado declinó atenderlo y desde la Presidencia derivaron el llamado al canciller Alberto van Klaveren.

En declaraciones emitidas en Tolerancia Cero de CNN Chile, el mandatario indicó que “a mí me comunica el canciller (Van Klaveren) que el canciller de EE.UU., secretario de Estado pero que es el equivalente al canciller, quería comunicarse conmigo. Le dije los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes. Punto, eso fue todo”.

“Nunca he recibido una llamada ni me ha intentado llamar un ministro de Relaciones Exteriores de otro país. Es muy extraño”, agregó el jefe de Estado.

Consultado si no correspondía el llamado, el mandatario indicó que “yo recibo llamadas y converso con presidentes de diferentes tendencias políticas, y he recibido y me he reunido con presidentes de diferentes tendencias políticas, pero lo que corresponde, por honrar el cargo y la dignidad de Chile, es que los presidentes se comunican con los presidentes y los cancilleres con los cancilleres. Eso es todo el punto”, relevó.

Requerido respecto de preocupaciones que han surgido por posibles represalias de Washington por la postura del gobierno frente al tema israelí, como un posible fin al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos, conocido como “Visa Waiver”, el mandatario indicó que “a mí el canciller (Van Klaveren) me transmitió de forma explícita que no hubo ningún tipo de amenaza explícita ni velada respecto a sanciones a Chile, o actitudes a Chile, a propósito de esto”.

Sin embargo, autoridades estadounidenses, como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., el republicano Jim Risch, han destacado que la decisión de “degradar” las relaciones con Israel podría tener un impacto negativo en las relaciones entre Chile y EE.UU.

Ante esto, el Presidente Boric fue claro: “Los principios en materia internacional no se negocian”.

“Lo que nosotros exigimos es el respeto de los tratados que hemos firmado voluntariamente, en este caso el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Si EE.UU., por su posición de fuerza, decide no respetar aquello, nosotros haremos todo lo que corresponde en los organismos internacionales para eso. Evidentemente nosotros no estamos en condiciones, ni tenemos interés ni es nuestra vocación tener conflictos y EE.UU. es un país amigo, pero para mí la masacre, el genocidio de Gaza, los 57 mil asesinados por los bombardeos israelíes a civiles, principalmente mujeres y niños, no valen las amenazas que nos están haciendo ahora”.

“Los principios en general, no solo en materia internacional, no son negociables -reiteró Boric-. Algunos dicen ‘esto es un gustito de Boric’. No, esto es el orgullo de la tradición de la política internacional chilena, de seguirla de manera democrática y con convicciones. Y eso va a continuar”.

Finalmente, consultado si pensó en romper relaciones con Israel, el mandatario indicó que “uno siempre tiene sobre la mesa todas las posibilidades”. No obstante, mencionó que Chile en democracia sólo ha tenido una ruptura, con Cuba en 1964, y relevó que “las relaciones son entre Estados, no entre gobiernos”.