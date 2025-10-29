Presidente Boric aterriza en Corea del Sur para participar en cumbre APEC

A las 6.14 del jueves en Corea del Sur (18.14 del miércoles en Chile), el Presidente Gabriel Boric y su comitiva aterrizaron en al Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, en el marco del viaje del Mandatario para participar en la nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en la ciudad de Gyeongju.

Tras bajar del avión, fue recibido por el primer viceministro surcoreano de Relaciones Exteriores, Park Yoonjoo; el director general para América Latina del Ministerio local de Relaciones Exteriores, Lee Joo Il, y el embajador de Chile en Corea, Mathias Francke.

El viaje del jefe de Estado se extendió por más de 29 horas, luego de que a las 13.00 horas del martes despegara desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea el avión que lo trasladó hasta el continente asiático.

Lo acompañan el canciller, Alberto van Klaveren, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, además de una delegación ligada al mundo empresarial que integran figuras como el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte; el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Iván Marambio, y el presidente de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Juan Carlos Domínguez.

El viaje es de corte comercial, pues el plato fuerte de la gira es la participación del Mandatario en la nueva edición de la cumbre APEC, que se realizará en Gyeongju.

Sin embargo, dentro de su agenda también se proyecta que aborde la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, hito anunciado por el mismo Presidente en la última Asamblea General del organismo.

De hecho, en Seúl Boric se reunirá con el exsecretario general de la ONU, el diplomático surcoreano Ban Ki Moon.

La agenda del Mandatario

La primera jornada en Corea del Sur se centrará en actividades en el Hotel Shilla de Seúl.

Primero, Boric firmará un memorándum de entendimiento con la Asociación de Comercio Internacional del país asiático, a las 21.50 del miércoles chileno. Minutos después estará en un seminario con la presidenta de la entidad empresarial de Corea del Sur, Jin Sik Yoon.

A las 2.30 horas del jueves, en Chile, visitará el Instituto de Ciencia y Tecnología, y cerrará su jornada con una reunión a las 4.30 horas, con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon.

El viernes en Corea del Sur -noche y madrugada del jueves en Chile- el Presidente tendrá cuatro actividades, todas ligadas a la APEC y en la ciudad de Gyeongju.

Primero participará del lanzamiento de la iniciativa Green Economy Partnership Agreement, en el Hotel Sono de Gyeongju, donde estará junto a los primeros ministros de Singapur y Nueva Zelanda.

En segundo lugar, marcará presencia en la sesión de apertura de la APEC 2025, para luego estar en un almuerzo de trabajo con el Consejo Consultivo Empresarial (ABAC) de la entidad internacional. La jornada la cerrará participando del CEO Summit organizado por el foro.

El sábado, en cambio, el Presidente Boric cerrará sus actividades en Corea del Sur yendo a la sesión de clausura de la APEC y con su presencia en la foto oficial del evento.

El retorno a Chile está contemplado para el domingo. El Presidente, sin embargo, volverá a dejar el país la próxima semana, para asistir entre el 5 y 7 de noviembre a la 30° edición de la COP, que se realizará en el Amazonas de Brasil.