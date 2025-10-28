Presidente de la DC anuncia querella por caso de desaparición de concejala María Ignacia González

El senador y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, se reunió este martes con el fiscal nacional Ángel Valencia, para consultar sobre los avances investigativos de las desapariciones de María Ignacia González y Julia Chuñil.

En el caso de la concejala de Villa Alegre -quien formaba parte del partido-, el parlamentario afirmó que: "vamos a querellarnos y hacernos parte en el proceso como Democracia Cristiana. Y para eso vamos a consultar a un abogado y vamos a actuar procesalmente como corresponde".

“La última información que se tiene es que las hijas vieron un video de la fiscalía donde no se da cuenta, no se establece que ella haya salido manejando ese auto. De hecho, el último registro que se tiene de la concejal, estoy hablando de este caso, es que ella ingresa a su domicilio, pero después no se sabe más nada”, indicó al ser consultado por el avance de las diligencias.

“Yo he venido a decirle a la fiscal es que tenemos el máximo interés en que se usen todas las herramientas del Estado para los efectos de encontrar a María Ignacia González porque estamos en una situación difícil, en un Estado de derecho, en democracia, donde estas cosas no pueden suceder y por lo tanto el Estado tiene que hacer todo el esfuerzo posible para encontrar una respuesta a la familia”, añadió Huenchumilla.

Mientras que en el caso de Julia Chuñil, expresó que: “Yo soy senador, me ha parecido también colocarlo como punto de conversación con el fiscal para saber de primera fuente cuál es la situación y se me ha informado hasta el punto de que se pueda informar sin intervenir en la investigación misma que llevan a cargo los fiscales”.