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    Presidente de la Democracia Cristiana advierte por recortes y pide resguardar sueldos de Carabineros

    El diputado expresó preocupación por eventuales ajustes presupuestarios y llamó al gobierno a garantizar que no afecten a funcionarios públicos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidente de la DC advierte por recortes y pide resguardar sueldos de Carabineros

    El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, manifestó su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios en materia de seguridad, advirtiendo que estos no deben afectar los sueldos ni condiciones laborales de Carabineros.

    En el marco de actividades conmemorativas por el asesinato de los “Héroes de Arauco”, el parlamentario señaló que existe inquietud frente a las señales que ha entregado el Ejecutivo en torno al ajuste del gasto público. “Espero que esos recortes que se quieren realizar no afecten, por ejemplo, el sueldo de carabineros y de personas que son servidores públicos”, afirmó.

    Ortiz sostuvo que cada vez que se anuncian medidas de este tipo se genera incertidumbre entre los funcionarios, especialmente en áreas sensibles como la seguridad.

    Presidente de la DC advierte por recortes y pide resguardar sueldos de Carabineros. En la imagen: carabineros en ceremonia de "Héroes de Arauco".

    En esa línea, también pidió al gobierno entregar mayores antecedentes sobre las iniciativas que se discuten en el Congreso, particularmente respecto de su financiamiento. “Cuando se anuncian buenas noticias, también es importante saber cómo se van a financiar. Eso es algo que queremos conocer en detalle”, indicó.

    El parlamentario agregó que espera que las medidas que impulse el Ejecutivo incluyan mejoras concretas en las condiciones laborales de Carabineros, tanto para quienes ya integran la institución como para incentivar el ingreso de nuevos efectivos.

    Finalmente, reiteró su respaldo a la labor policial, subrayando la importancia de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública sin comprometer sus condiciones salariales.

    Presidente de la DC advierte por recortes y pide resguardar sueldos de Carabineros
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