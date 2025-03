Timonel republicano apunta al “fantasma” de Matthei en las presidenciales por su vínculo familiar con “la junta militar”

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

Arturo Squella aseguró que si la ciudadanía “tiene diferencias en otras áreas (con Kast), que no se preocupe porque nos vamos a meter solo en seguridad” y defendió que al "votante no habitual que quiere que le eliminen a los narcos" no le importa quién es un "poquito más de centro".