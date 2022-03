Presidente del Senado tras reunión con mesa de la Convención para abordar oficios pendientes: “Les he planteado que vamos a dar cuenta en sala de estas peticiones”

El senador Álvaro Elizalde aseguró que "he planteado que vamos a dar cuenta en sala de estas peticiones, por si algún senador quisiera presentar algún tipo de moción al respecto. Nosotros somos un órgano colegiado y democrático, por tanto, no puedo comprometer una decisión en el Senado que no sea resuelto democráticamente”.