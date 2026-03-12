Presidente José Antonio Kast realiza fotografías oficiales con sus ministros y subsecretarios
Finalizada esta actividad, el Presidente saldrá de Palacio y se dirigirá a la catedral metropolitana para participar en la oración ecuménica “por el pueblo de Chile y el nuevo gobierno”.
Pasadas las 10.15 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast realizó su fotografía oficial con sus equipos.
Primero, en el denominado patio de los cañones del Palacio de La Moneda, el Mandatario posó junto a sus subsecretarios.
Acto seguido, se trasladó al patio de las camelias y se posicionó al medio de sus ministros para la fotografía.
Más tarde, a las 15:30, Kast participará del lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.
