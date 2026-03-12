Presidente José Antonio Kast realiza fotografías oficiales con sus ministros y subsecretarios

El Presidente José Antonio Kast y algunos de los integrantes del gabinete.

Pasadas las 10.15 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast realizó su fotografía oficial con sus equipos.

Primero, en el denominado patio de los cañones del Palacio de La Moneda, el Mandatario posó junto a sus subsecretarios.

José Antonio Kast con sus subsecretarios en el Palacio de La Moneda. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Acto seguido, se trasladó al patio de las camelias y se posicionó al medio de sus ministros para la fotografía.

Finalizada esta actividad, el Presidente saldrá de Palacio y se dirigirá a la catedral metropolitana para participar en la oración ecuménica “por el pueblo de Chile y el nuevo gobierno”.

José Antonio Kast se fotografia con su gabinete ministerial. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Más tarde, a las 15:30, Kast participará del lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.