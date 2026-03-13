Presidente PPD por indultos de Kast a uniformados condenados en causas del 18-O: “Puede haber alguna situación de injusticia”

El exsenador y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, abordó el anuncio que hizo este jueves por la noche el Presidente José Antonio Kast, quien en la serie de entrevistas televisivas que concedió en La Moneda confirmó que hará uso de la facultad de los indultos presidenciales, en beneficio de uniformados condenados por causas del estallido social de 2019.

El Mandatario dijo en diálogo con Canal 13 que “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado. Hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”, explicó.

Santiago, 12 de Marzo de 2026. Fotografías del Presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios, en el Palacio de La Moneda. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Y luego reivindicó su prerrogativa exclusiva: “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

En conversación con radio Pauta, Quintana planteó que las declaraciones del Jefe de Estado corresponden a “una definición política que yo creo se aparta de lo que es esta definición del propio Mandatario de un gobierno de emergencia”.

“No sé si estuvo en los compromisos de campaña. Me da la impresión de que no. Aunque siempre hemos escuchado de parte del Presidente Kast, como candidato, tener un juicio respecto de lo que fue el estallido donde todo era violencia”, remarcó.

Y luego señaló: “Yo creo que habrá que ver cada caso a su mérito. Puede haber alguna situación de injusticia, sí puede haber contra algún efectivo policial y que a lo mejor no es correcto” .

Con todo, el presidente del PPD apuntó sobre el estallido social: “Convengamos que lo que ocurrió en ese momento no era todo violencia, y no todo era vandalismo y destrucción. Que lo hubo, y eso lo condenamos”.

“Todo lo que ocurrió en ese periodo, que yo conozco perfectamente, al día y por hora, porque me tocó estar en el rol del presidente del Senado y tuvimos mucho diálogo con el gobierno de la época. Muchos de los cuales hoy día también están o van a estar en este gobierno y lo que veíamos no era solo violencia. También era una expresión genuina”, señaló.

Asimismo, dijo que “nunca hemos escuchado a quienes gobiernan hoy día decir de que efectivamente hubo muchos traumas oculares, que están acreditados. Hubo daños, lesiones y que hubo excesos policiales”.

Primer indultado

En horas de la mañana de este viernes surgió la información de que el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería la primera persona indultada por el Presidente Kast.

La información fue dada a conocer por la periodista Mónica Pérez en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, quien detalló que cuando ocurrieron los hechos por los cuales fue condenado, Faúndez Sepúlveda sufría problemas de salud mental, situación por la cual se intentó gestionar su baja inmediata del Ejército, algo que no se concretó.

Faúndez Sepúlveda fue sentenciado a una pena de 15 años de presidio,por el delito consumado de violencia innecesaria causando la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, y dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés. Los ilícitos fueron cometidos el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena.