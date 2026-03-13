SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente PPD por indultos de Kast a uniformados condenados en causas del 18-O: “Puede haber alguna situación de injusticia”

    El exsenador Jaime Quintana, eso sí, apuntó que lo que ocurrió en ese periodo de 2019 “no era todo violencia y no era todo vandalismo y destrucción”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exsenador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

    El exsenador y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, abordó el anuncio que hizo este jueves por la noche el Presidente José Antonio Kast, quien en la serie de entrevistas televisivas que concedió en La Moneda confirmó que hará uso de la facultad de los indultos presidenciales, en beneficio de uniformados condenados por causas del estallido social de 2019.

    El Mandatario dijo en diálogo con Canal 13 que “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado. Hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”, explicó.

    Santiago, 12 de Marzo de 2026. Fotografías del Presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios, en el Palacio de La Moneda. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Y luego reivindicó su prerrogativa exclusiva: “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

    En conversación con radio Pauta, Quintana planteó que las declaraciones del Jefe de Estado corresponden a “una definición política que yo creo se aparta de lo que es esta definición del propio Mandatario de un gobierno de emergencia”.

    “No sé si estuvo en los compromisos de campaña. Me da la impresión de que no. Aunque siempre hemos escuchado de parte del Presidente Kast, como candidato, tener un juicio respecto de lo que fue el estallido donde todo era violencia”, remarcó.

    Y luego señaló: “Yo creo que habrá que ver cada caso a su mérito. Puede haber alguna situación de injusticia, sí puede haber contra algún efectivo policial y que a lo mejor no es correcto”.

    Con todo, el presidente del PPD apuntó sobre el estallido social: “Convengamos que lo que ocurrió en ese momento no era todo violencia, y no todo era vandalismo y destrucción. Que lo hubo, y eso lo condenamos”.

    “Todo lo que ocurrió en ese periodo, que yo conozco perfectamente, al día y por hora, porque me tocó estar en el rol del presidente del Senado y tuvimos mucho diálogo con el gobierno de la época. Muchos de los cuales hoy día también están o van a estar en este gobierno y lo que veíamos no era solo violencia. También era una expresión genuina”, señaló.

    Asimismo, dijo que “nunca hemos escuchado a quienes gobiernan hoy día decir de que efectivamente hubo muchos traumas oculares, que están acreditados. Hubo daños, lesiones y que hubo excesos policiales”.

    Primer indultado

    En horas de la mañana de este viernes surgió la información de que el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería la primera persona indultada por el Presidente Kast.

    La información fue dada a conocer por la periodista Mónica Pérez en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, quien detalló que cuando ocurrieron los hechos por los cuales fue condenado, Faúndez Sepúlveda sufría problemas de salud mental, situación por la cual se intentó gestionar su baja inmediata del Ejército, algo que no se concretó.

    Faúndez Sepúlveda fue sentenciado a una pena de 15 años de presidio,por el delito consumado de violencia innecesaria causando la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, y dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés. Los ilícitos fueron cometidos el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena.

    Más sobre:Jaime QuintanaIndultosJosé Antonio KastEstallido social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 4 fallecidos

    Delegado Codina se reúne con gobernador Orrego y acuerdan colaborar en recuperación de barrio Mapocho-La Chimba

    Sismo de mediana intensidad se percibe en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso

    Ministro García justifica indultos a uniformados condenados en estallido social y marca diferencia con proyecto que conmuta penas

    Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre

    Quién es José Faúndez Sepúlveda: el caso del capitán de Ejército que sería indultado por José Antonio Kast

    Lo más leído

    1.
    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    2.
    Senadora Balladares (RN) plantea que “ni el Senado ni la Cámara tienen unas mayorías claras”

    Senadora Balladares (RN) plantea que “ni el Senado ni la Cámara tienen unas mayorías claras”

    3.
    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    4.
    Ministro García justifica indultos a uniformados condenados en estallido social y marca diferencia con proyecto que conmuta penas

    Ministro García justifica indultos a uniformados condenados en estallido social y marca diferencia con proyecto que conmuta penas

    5.
    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Temblor hoy, viernes 13 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Delegado Codina se reúne con gobernador Orrego y acuerdan colaborar en recuperación de barrio Mapocho-La Chimba
    Chile

    Delegado Codina se reúne con gobernador Orrego y acuerdan colaborar en recuperación de barrio Mapocho-La Chimba

    Sismo de mediana intensidad se percibe en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre
    Negocios

    Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

    Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 4 fallecidos
    Tendencias

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 4 fallecidos

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Leyenda del tenis recuerda a Marcelo Ríos: “Él amaba avergonzar a las personas con su juego”
    El Deportivo

    Leyenda del tenis recuerda a Marcelo Ríos: “Él amaba avergonzar a las personas con su juego”

    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin

    ¿Haaland a LaLiga? Candidatos a la presidencia del Barcelona prometen fichar a la figura del Manchester City

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming
    Cultura y entretención

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    La guerra en Medio Oriente estimula el mercado global de la defensa aérea
    Mundo

    La guerra en Medio Oriente estimula el mercado global de la defensa aérea

    “Es un proceso muy sensible”: Díaz-Canel confirma conversaciones con EE.UU. sobre bloqueo en Cuba

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta