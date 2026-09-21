Presupuesto 2027: partidos oficialistas piden al gobierno mayor coordinación legislativa para evitar flancos

Encabezado por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, el comité político ampliado que se realizó, como es habitual, en La Moneda tuvo entre sus asistentes, en mayor medida, a los jefes de bancadas de los partidos oficialistas.

Esto, pues los presidentes de las colectividades se encontraban en distintas agendas que les impidió concurrir a Palacio. El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, así como el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, están dentro de la delegación que acompañó al Presidente José Antonio Kast a la 81° Asamblea de la ONU.

La senadora y timonel de RN, Andrea Balladares, en tanto, estaba en una actividad de su partido, en la que dio a conocer medidas proempleo.

En ese marco, hasta el Palacio presidencial llegaron el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma; y la jefa de bancada de diputados de ese partido, Flor Weisse. De RN se hicieron presentes Diego Schalper y Eduardo Durán; y por republicanos estuvieron los diputados Benjamín Moreno y Álvaro Carter (Ind.-republicano); y por el Partido Cristiana estuvo la diputada Sara Concha.

Recibidos por el ministro y la subsecretaria de la Segpres, José García Ruminot y Constanza Castillo, respectivamente, los representantes de los partidos hicieron ingreso al salón Democracia y Memoria para sostener este nuevo comité político ampliado pos Fiestas Patrias. De parte del gobierno, además, estuvo el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano).

Si bien se repasó la agenda legislativa en general, tanto la agenda de seguridad que está presente con varios proyectos esta semana al interior del Congreso Nacional, así como el ingreso del proyecto de Sala Cuna; los parlamentarios le hicieron una especial petición al Ejecutivo con miras a la discusión del proyecto de ley de Presupuesto de la Nación, el primero que será tramitado bajo la administración del Presidente Kast.

El secretario general de la UDI, por ejemplo, explicó que “el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en materia económica, y para esto la presentación de la ley de Presupuesto es fundamental y obviamente la coordinación con todos los partidos políticos del oficialismo es vital”.

“Para eso -continuó el exdiputado- se requiere seguir en un trabajo prelegislativo y después reunirse con todos los parlamentarios del oficialismo para poder impulsar entre todos esta ley”.

“Para nosotros la unidad del oficialismo es fundamental y para eso se requiere coordinación y trabajo en conjunto y estamos convencidos de que tanto el ministro Quiroz como el ministro García están en este mismo camino”, insistió Coloma.

La diputada Weiss, por su parte, comentó que la petición al gobierno fue que “la coordinación para la elaboración de la ley de Presupuesto sea no solo con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, sino que se abra a las bancadas para poder tener un desarrollo de la información que sea lo más exacta posible”.

“La idea es que no haya ninguna señal de descoordinación, en lo que es el Ejecutivo, el Parlamento y además entre Ejecutivo y Parlamento”, explicó la jefa de bancada de la UDI.

Y añadió: “Si es que hay controversias, resolverlas de la mejor manera para que haya una sola voz”.

El diputado Moreno, por su parte, sostuvo que “vamos a trabajar con el Ministerio de Hacienda para las coordinaciones que se vayan necesitando y en eso, nosotros como republicanos, tenemos tres representantes, que son los diputados (José Carlos) Meza, (Fernando) Ugarte y (Agustín) Romero, que van a guiar la labor de la bancada en la labor que se viene”.

La alusión del diputado republicano es clave en el sentido de que el diputado Romero es el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, por lo que indudablemente es un aliado que tiene el gobierno a la hora de tramitar las iniciativas que pasen por esa instancia, como ocurrió hace algunos meses con el despacho del proyecto de reconstrucción nacional.

Presupuesto austero

La coordinación que pedían los diputados está relacionada, además, con la realidad fiscal con que el gobierno enfrenta esta discusión y con el adelanto que, en esa línea, hizo el Presidente Kast de que no iba a crecer más allá del 1%.

Por eso, frente a la tentación de hacer solicitudes para aumentar los montos a ciertos ministerios o peticiones especiales para sus respectivas regiones, en el oficialismo saben que tienen que actuar en línea para el primer test presupuestario de Kast.

Si bien aún al gobierno le queda poco más de una semana para ingresarlo -tiene plazo constitucional hasta el 30 de septiembre-, en el oficialismo aseguran que el Ejecutivo no les transmitió una fecha exacta, puesto que esta semana tienen una cargada agenda legislativa, además de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, programada para el próximo lunes 28, a las 15.00 h.