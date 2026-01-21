Primer gabinete de Kast debuta con foco en reconstrucción, unidad política y agenda legislativa

Tras ser nombrados este martes por el presidente electo José Antonio Kast, los integrantes de su primer gabinete realizaron sus primeras declaraciones públicas, delineando el tono con el que enfrentarán el inicio del próximo gobierno y el complejo escenario marcado por los incendios forestales en el centro sur del país.

Uno de los primeros en referirse al contexto fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, consultado sobre la posibilidad de viajar al sur junto al presidente electo por la emergencia. Al respecto, aclaró el rol que asumirá la próxima administración:

“Puede ser ahora, puede ser después. Estamos tratando el plan de reconstrucción, pero nosotros asumimos en marzo y ahora está el gobierno del Presidente Boric encargado de resolver la emergencia y nosotros vamos a asumir con la reconstrucción”, dijo.

En la misma línea, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, subrayó brevemente que su cartera ya se encuentra preparando el trabajo que vendrá tras el cambio de mando:

“Estamos preparados para la reconstrucción que nos va a tocar después del 11 de marzo. Bueno, ya vamos a conocer planes en materia de concesiones, todo lo que tiene que ir con aguas, con todo lo que hemos estado anunciando ya hace días”.

Desde el ámbito político-legislativo, el designado ministro Secretario General de la Presidencia, y actual senador RN José García Ruminot, destacó la magnitud de los desafíos que enfrentará el nuevo Ejecutivo y el rol clave del Congreso:

“Sabemos los desafíos que tenemos, sabemos también lo que el país necesita y vamos a volcar toda nuestra energía para construir un mejor país. Eso es lo que quieren los chilenos, las chilenas, y a eso nos vamos a dedicar”, precisó.

Añadió que su cartera tendrá una agenda exigente desde el primer día: “Tenemos en realidad mucho, mucho trabajo. Mi trabajo es la relación del Ejecutivo con el Congreso. Vamos a tener una agenda legislativa muy importante, muy significativa en los ámbitos que ha dicho el presidente José Antonio Kast, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del crecimiento de la economía y creación de empleo, y por supuesto también en el ámbito de las urgencias sociales”.

Por su parte, el futuro ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y actual diputado de Evópoli Francisco Undurraga, puso énfasis en el carácter transversal del gabinete y el llamado a la unidad nacional:

“Estoy muy contento y estoy muy emocionado. No es motivo de alegría lo que está viviendo Chile, y es por eso que se hizo la ceremonia que se hizo. Estamos a disposición de Chile”, remarcó.

Undurraga recalcó que el equipo convocado por Kast responde a un espíritu amplio frente a la crisis:

“El Presidente Kast ha armado un gabinete de unidad muy diverso, donde gente incluso como yo que hemos sido adversarios durante algún tiempo, nos hemos puesto al servicio del país. Aquí hay que, en época de emergencias, como dijo el propio Presidente, y no solamente económica o delictual, sino lo que está viviendo Chile y hoy día la región de Biobío y Ñuble, y parte de La Araucanía, tenemos que estar todos unidos y reconstruir el país”, dijo.

A estas definiciones se sumaron las palabras de la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, quien explicó el sentido sobrio de la ceremonia y el trabajo previo al inicio formal del mandato.

“Es una noche sencilla, debido a las emergencias que estamos viviendo era importante tener el gabinete disponible para poder colaborar en lo posible. Nuestra gestión comienza el 11 de marzo, pero hoy se está preparando sobre todo para pensar en la reconstrucción”, indicó.

Sedini recalcó que ya existen equipos técnicos recopilando información para iniciar la gestión desde el primer día.

“Tenemos grandes profesionales trabajando en las distintas áreas para poder aportar y recopilar información para el 11 de marzo empezar a trabajar”, añadió.

Por su parte, el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, detalló cuáles serán sus primeras acciones y las prioridades estratégicas de su cartera una vez que asuma el cargo.

“Ahora, empezar a conversar con las actuales autoridades del Ministerio de Agricultura, imponerme, recibir la información que corresponda, empezar a formar equipo para que el 11 de marzo podamos gobernar”, señaló.

Campos delineó además los principales ejes de su gestión, entre ellos la ampliación de la superficie de riego, la protección del patrimonio fito y zoosanitario, el fortalecimiento de los mercados internacionales y el retorno al fomento forestal. A ello sumó un fuerte énfasis en innovación.

“Es necesario un esfuerzo en ciencia, en tecnología y en transferencia tecnológica, porque el mundo hoy día avanza a una velocidad abismante, y si queremos que Chile realmente sea una potencia agroalimentaria y forestal, ese es el camino que tenemos que seguir”, acotó.

Las primeras declaraciones del gabinete entrante reflejan así un énfasis en la reconstrucción post emergencia, la coordinación política y una agenda prioritaria en seguridad, crecimiento y cohesión nacional, de cara al inicio del nuevo gobierno en marzo.