ProCultura: Constanza Martínez (FA) le ofrece disculpas a la DC tras vincular a Alberto Larraín con la falange

“El caso ProCultura no es un caso del Frente Amplio (...). La mayoría de los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de la RM y el Biobío, ambos exmilitantes de la DC, y la única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la Democracia Cristiana. Entonces, no digo que es solo de ellos, ni solo de nosotros, pero este no es un caso del Frente Amplio”.”.

La frase, dada el miércoles por Constanza Martínez, timonel del Frente Amplio (FA), abrió un nuevo flanco, con la fuerte molestia del falangismo con el partido del Presidente Gabriel Boric, la tienda oficialista más golpeada por la crisis política generada por el caso ProCultura, en el que una de las aristas investigativas es “el financiamiento de campañas políticas”, según ratificó este jueves la Fiscalía.

El descontento de la DC fue explicitado los últimos días por parlamentarios y dirigentes del partido, quienes le respondieron duramente a Martínez. Todo esto, ad portas de la votación de la acusación constitucional contra el delegado metropolitano, Gonzalo Durán, quien es militante del FA.

Bajo este contexto, ayer el Frente Amplio ya había salido a poner paños fríos, con declaraciones del secretario general de la tienda, Andrés Coublé.

“Puedo decir con toda claridad que nosotros no creemos que la Democracia Cristiana tenga ningún vínculo con ProCultura. Ningún vínculo institucional, al igual como nosotros no lo tenemos”, zanjó en conversación con Radio Duna.

Al ser consultado por la idea de ofrecer disculpas a la directiva liderada por Undurraga, el frenteamplista respondió: “A nosotros nos han tratado de implicar en eso y tampoco solicitamos disculpas públicas, aunque nos están inculpando y tratando de vincular sin fundamentos”.

Las disculpas de Martínez

No obstante, esta tarde la timonel frenteamplista le ofreció disculpas a la decé.

“Ante la polémica generada en los últimos días, queremos reiterar que en ningún caso señalamos que exista algún vínculo institucional entre la DC y los casos investigados”, indicó a través de su cuenta en la red social X.

“Extendemos nuestras disculpas al PDC si se vio afectado por este mal entendido”, agregó.

Junto con eso, Martínez reiteró el “compromiso con que se investiguen con rigor todos los casos de corrupción por el bien de nuestra democracia”.