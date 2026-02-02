ProCultura, el fantasma que profundiza la grieta entre el Socialismo Democrático y el FA en la recta final del gobierno

Ver a Alberto Larraín esposado fue una imagen que estremeció a la alianza de gobierno. Aunque el psiquiatra y cabeza de ProCultura, hoy formalizado por fraude al Fisco, es independiente, en el oficialismo no olvidan que su relación con el Presidente Gabriel Boric y sectores de la izquierda fue estrecha.

Por lo mismo, a 37 días de que acabe el gobierno, lo que se teme en la alianza es que el caso termine por empañar la salida de Boric de La Moneda.

“Es posible que (ProCultura) pueda afectar a sectores del FA y a la Gobernación Metropolitana (encabezada por Claudio Orrego). Pero los impactos más directos aún son impredecibles”, advirtió el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

El mismo legislador explicó que es un tema que afecta más a los frenteamplistas debido a “los vínculos políticos del doctor Larraín en la primera mitad del gobierno”.

Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El senador Fidel Espinoza, también socialista, fue aún más explícito y apuntó directamente contra el diputado -hoy senador electo- Diego Ibáñez, quien fue mencionado como cercano a Larraín en un testimonio de la investigación.

“Será formalizado por la justicia chilena el psiquiatra Alberto Larraín. A través de la fundación ProCultura defraudaron al Estado millonariamente dañando a los más vulnerables. En la foto con “Dieguito”. El hoy flamante senador ha callado en este tema", escribió en un post en redes sociales que acompañó con una foto del diputado junto al médico.

“Están cayendo todos los amigos de Giorgio Jackson, Diego Ibáñez y Miguel Crispi y también de algunos de mi partido que me maltrataron ante todo el país cuando denunciaba el caso Fundaciones. Podrían al menos disculparse. No estaba tan equivocado. Esto recién comienza, amigos”, escribió en otro post.

“Todo indica que el tramo final y el primer tiempo fuera de La Moneda va a estar marcado por el desarrollo de la investigación, con personas en prisión preventiva. Seguramente se van a empezar a conocer detalles de las pesquisas, así que el escándalo de las fundaciones va a acompañar y marcar los últimos días del gobierno“, lamentó el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes.

El parlamentario añadió que “el FA tiene responsabilidad. Los hechos conocidos hasta ahora así lo demuestran. No hay que olvidar las recomendaciones de (Íñigo) Errejón sobre armar fundaciones para armarse”.

“Los casos ProCultura y Democracia Viva han generado un daño significativo a la imagen del gobierno, al contradecir de manera evidente el compromiso de probidad y transparencia con el que el Presidente Boric asumió el cargo. La detención de los líderes de ProCultura confirma que no se trataba de meras irregularidades administrativas, sino de hechos graves que evidencian falencias estructurales en el control y supervisión del uso de recursos públicos”, sentenció el senador Pedro Araya (PPD).

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“En la recta final del mandato, estos antecedentes afectan directamente la credibilidad del Ejecutivo y obligan a asumir responsabilidades políticas claras”, agregó Araya. Con respecto a ese último punto, especificó que “tiene responsabilidad el FA, ya que son militantes de ese partido los que están involucrados en el caso Democracia Viva y el caso Convenios”.

Más allá de la molestia que pueden generar las declaraciones de los parlamentarios del Socialismo Democrático, en el FA una idea extendida es que se critica injustamente a la colectividad por este asunto, puesto que la única militancia que se la ha conocido a Larraín ha sido en la Democracia Cristiana (DC).

En ese partido Larraín fue una pieza clave del movimiento Cardumen, que también incluyó al actual alcalde de Renca, Claudio Castro, y a Pía Mundaca. Hoy ambos están fuera de la DC. El psiquiatra, además, fue cercano a la exsenadora Carolina Goic cuando estuvo en las filas falangistas.

Desde el partido también han planteado que, así como parlamentarios frenteamplistas fueron cercanos a Larraín, también lo fueron varios más de otros sectores, que trabajaron con él en iniciativas ligadas a la salud mental.

En el FA temen que la investigación -y los eventuales antecedentes que se descubran- puedan ser usados por la derecha para empañar el legado de Boric, quien dejará el gobierno el próximo 11 de marzo. Esto debido a que ellos -por sobre el resto del oficialismo- se preparan para, desde la oposición, tener un relato sobre defender los que consideran avances del actual Presidente.

Las últimas noticias relativas a la fundación llegan en un momento sensible para la alianza de gobierno de Boric. El bloque está sumido en una crisis de convivencia desde el mes pasado, producto de las diferencias en torno a la ley Naín-Retamal. Tan grave ha sido, que el PS suspendió relaciones con el FA y el PC. Recién el jueves de la semana pasada tuvieron una cita para abordar las diferencias.

No solo en el Socialismo Democrático están preocupados. Ayer, en conversación con la radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, dijo que la formalización de Larraín es un golpe para el sector y que lo “vincula, no digo al PC, pero al sector, en situaciones no transparentes de lo que es el financiamiento de actividades que mezclan cosas“. “Lo mejor es que esto quede despejado a la brevedad”, sostuvo.

FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En el PS, de todas formas, hay quienes evitan “tirar la pelota” al FA y al gobierno. El diputado Marcos Ilabaca afirmó que “esto trasciende al gobierno y a todas las colectividades políticas. Esto debe ser una política de Estado: perseguir a todos aquellos sinvergüenzas que se aprovecharon del sistema público. En ningún caso creo que esto va a significar un daño al actual de gobierno. Esto le ha hecho un daño a la política”.