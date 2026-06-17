Provoste fustiga proyecto de sala cuna de Kast y apunta a Rau por financiamiento con seguro de cesantía

La senadora democratacristiana Yasna Provoste fustigó con dureza las indicaciones del gobierno al proyecto de sala cuna, que entre sus puntos más controversiales tiene la fórmula de financiamiento.

De acuerdo a la moción del Ejecutivo, la fórmula de financiamiento propuesta considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, el que, en el caso de los trabajadores dependientes, es financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%.

En el caso de trabajadores independientes, esta será pagada de la misma forma que los demás seguros sociales.

La cotización de 0,35% será compensada en igual magnitud con una reducción de la tasa de cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía.

Ese y otros aspectos de la iniciativa fueron presentados este miércoles en la Comisión de Educación por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, que asistió junto a las titulares de Educación, María Paz Arzola, y de la Mujer, Judith Marín, además de la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper.

Provoste, luego de la presentación de más de 50 minutos de Rau, pidió la palabra y apuntó contra una serie aspectos del proyecto, que a su juicio tiene serias debilidades.

“Es nuestro deber preguntarnos si es razonable aprobar una política pública tan importante para la infancia, además utilizando recursos que hoy día se utilizan para otra función en materia de protección social”, dijo.

Para continuar, la senadora hizo una analogía con la mantención de un hogar, al señalar que no parece lógico “construir otra pieza de la casa, como es la protección y el cuidado de la infancia, sacando las tablas, los ladrillos de otra pieza, que era la protección social en el seguro de desempleo”.

“Usted no desviste un santo para vestir otro. No saca los pilares de una casa para poner los cimientos de otra” , cuestionó.

Además, la legisladora criticó el lenguaje utilizado por el titular del Trabajo en su alocución en la instancia.

“A propósito que está la ministra de la Mujer, yo pensaba que ella iba a hacer la advertencia, pero si no la hago yo. El ministro dice ´respecto a las madres que no trabajan’, y en realidad el texto, el lenguaje es la madre que no cotiza. Porque hay muchas formas de trabajo", planteó.

Provoste también cuestionó que: “El ministro dice no hay copago obligatorio. Es un eufemismo, porque si uno mira el artículo 3 del proyecto de ley, dice en el artículo 3, que la diferencia que existan entre el monto del aporte de sala cuna y el valor cobrado por el establecimiento respectivo serán de cargo de la persona trabajadora. Eso es copago”.

“Chile necesita una verdadera sala cuna universal, y este proyecto está muy lejos de ser aquello. Una que reconozca que los niños y niñas son sujetos de derechos, una que fortalezca la educación pública, una que promueva la corresponsabilidad real entre hombres y mujeres, una que cuente con un financiamiento sólido, sostenible.”, enfatizó.