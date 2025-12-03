VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Provoste y Órdenes en la banca, Cicardini y Mundaca en la cancha: test al despliegue de los coordinadores regionales de Jara

    El 21 de noviembre, Jara debutó un "comando 2.0" con encargados en cada una de las 16 regiones del país. A casi dos semanas del hito, en el oficialismo reconocen que algunos de ellos han hecho poco y nada por la candidata. Otros, en cambio, se han esforzado por dejar los pies en la calle por ella.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Arica y Parinacota, a diferencia de buena parte de las regiones del país, no tuvo un hito de lanzamiento de campaña en favor de Jeannette Jara (Partido Comunista), la candidata presidencial del oficialismo, el pasado 30 de noviembre, cuando comenzó el período legal de propaganda electoral.

    El coordinador de la campaña en esa región es el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal). Fue nombrado por la abanderada en ese cargo el 21 de noviembre, cuando debutó su “comando 2.0″, de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre, con encargados en cada una de las 16 regiones del país.

    Aunque desde el entorno del diputado destacan que él ha encabezado la coordinación con los partidos en la región, que protagonizó el último “puerta a puerta” y que lideró la redacción de 10 compromisos para Arica, en el oficialismo hay dudas en torno a su rol como coordinador regional.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Tercera revisó las actividades que cada uno de los coordinadores regionales ha protagonizado en favor de la candidata. A continuación, un resumen.

    Antofagasta

    El líder de la campaña en Antofagasta es el gobernador Ricardo Díaz. Él acompañó a la abanderada en su recorrido por la región la semana pasada. Juntos recorrieron las calles con banderas y pancartas. Hasta se instaló un escenario con música en vivo para recibir a la exministra del Trabajo en su visita.

    Para Jara el despliegue en esta región es clave. No solo porque Antofagasta es una de las comunas más pobladas a nivel nacional, sino porque en esta circunscripción Franco Parisi, el excandidato del Partido De la Gente, tuvo un desempeño excepcional, con cerca de un 35% de las preferencias. Ahí, identifican en el comando, Jara tiene la oportunidad de crecer.

    Tarapacá

    En Tarapacá, el coordinador es el gobernador José Miguel Carvajal. Él ha participado de reuniones de coordinación con partidos políticos, autoridades electas y designadas. También asistió a un cónclave el sábado pasado, en el marco de la campaña, y ha participado en programas de radios. Además, encabezó un “puerta a puerta” el domingo pasado, cuando comenzó la campaña.

    Foto: Gore Tarapacá

    Atacama

    En esta región son dos las coordinadores, quienes se han caracterizado por tener una mala relación: la senadora Yasna Provoste (DC) y la senadora electa -y actual diputada- Daniella Cicardini (PS).

    Quien se ha robado el protagonismo es la diputada Cicardini. Desde Copiapó, acompañada del diputado Daniel Manouchehri (PS), ha llamado a respaldar la candidatura de Jara. Por ejemplo, se ha dedicado a entregar flyers en la feria libre de esa comuna. Ellos, además, se desempeñan como coordinadores en toda la zona norte, y acompañaron a la candidata en su visita a Antofagasta.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Provoste, en cambio, y según afirman fuentes oficialistas de Atacama, se ha mantenido al margen. Tampoco ha hecho una campaña activa por Jara en redes sociales.

    Coquimbo

    Aquí el coordinador es el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehrhi, hermano del diputado. El domingo, ambos recorrieron las ferias El Toqui, de La Serena, y Tierras Blancas, en Coquimbo, para promover la campaña de Jara.

    El jefe comunal se reunió con los dirigentes de partidos políticos, alcaldes, concejales y consejeros regionales que apoyan a la candidata, y ha participado en actividades en terreno. “Estamos trabajando fuertemente para motivar a las personas a votar informados, a no caer en las campañas del terror que otros tratan de instaurar”, dice Manouchehri.

    Durante el periodo de campaña, las acciones del coordinador estarán concentradas en los puntos neurálgicos de las comunas de la región, no solo a través de volanteos, sino tambipen con voluntarios en terreno encargados de conversar con los vecinos.

    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Valparaíso

    Como coordinador en Valparaíso, el gobernador de esa región, Rodrigo Mundaca, ha participado de varias actividades que refuerzan la candidatura de Jara. Entre ellas, un desayuno con parlamentarios del sector, una reunión con comandos de las comunas de la circunscripción, el lanzamiento de comandos en los distritos 6 y 7.

    También se sumó al lanzamiento de campaña de cara a la segunda vuelta, realizado en Viña del Mar, en el que estuvo presente Jara. Ha recorrido la feria Caupolicán (la más grande de la región), almorzó con dirigencias Gómez Carreño, hizo un “puerta a puerta” en Miraflores Alto y Viña del Mar.

    Sumado a eso, Mundaca estuvo en el encuentro con consejeros regionales por Jara y también en uno de concejales. Este fin de semana, además, se desplegará por las provincias de Marga Marga y Quillota.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Región Metropolitana

    Al ser comunista, la senadora Claudia Pascual ha acompañado a Jara en su carrera presidencial desde que recién fue nominada por la colectividad. Hoy, con la exministra como la abanderada de todo el oficialismo, la legisladora se desempeña como su coordinadora en la Región Metropolitana. Es un gran desafío, pues se trata de la más poblada del país.

    En los últimos días, la senadora ha recorrido comunas como Puente Alto y La Florida, entre otras, en actividades de campaña de Jara. Habitualmente, además, comparte publicaciones de intervenciones y actos de Jara, junto a propuestas, en sus redes sociales. También participó del encuentros de Jara con parlamentarios oficialistas.

    Esta semana, además, dio una entrevista televisiva para abordar la campaña y su trabajo en la Región Metropolitana.

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    O’Higgins

    En esta región, son dos los coordinadores: el diputado Raúl Soto (PPD) y el gobernador Pablo Silva (PS). Como parte de su despliegue, ellos han encabezado reuniones de coordinación regional, con los partidos y comandos comunales, autoridades electas, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Esas reuniones se han dado con los comandos de Rancagua y Rengo.

    Foto: Juan Farias /La Tercera Foto: Juan Farias

    Además, Soto se sumó al banderazo masivo realizado el domingo en Rancagua, para dar el puntapié a la última etapa de la campaña. Silva, por su parte, ha recorrido ferias y ha hecho “puerta a puerta”.

    Maule

    Aquí los coordinadores son la diputada Consuelo Veloso (independiente-Partido Radical) y el diputado electo Javier Muñoz (DC) han trabajado juntos en el despliegue. Fundamentalmente han organizado “puerta a puerta”, banderazos y encuentros ciudadanos.

    La idea de ellos es priorizar la conversación vecinal y explicar por qué las propuestas de Jara responden a las necesidades ciudadanas. Para organizarse, él se ha dedicado al Maule norte, mientras que ella, al Maule sur.

    Ñuble

    El gobernador Óscar Cristóstomo (PS) se ha hecho cargo de la campaña en esta región. El domingo 30 de noviembre, él encabezó el lanzamiento del despliegue, que se proyecta en las 21 comunas de Ñuble. Ese día, se fijaron la meta de recorrer 30 mil casas junto a voluntarios para promover la postulación de Jara a La Moneda.

    Foto: Gobernación Ñuble

    “Iniciamos un proceso breve y muy intenso, centrado en dar a conocer las propuestas de nuestra candidata en la región, considerando además un equipo de embajadores (...). Desde el primer día comprendimos que esta segunda vuelta exige claridad, terreno y presencia real en los barrios”, plantea Crisóstomo.

    Aquí diseñaron el plan “12 días por Jara”, que implica un despliegue para hablar con las familias de las propuestas de seguridad, salud, conectividad y derechos sociales de la candidata. Estiman que, hasta el momento, han llegado a 40 mil casas.

    Crisóstomo también ha participado de banderazos, conversatorios y encuentros comunitarios. Se planea un hito masivo de cierre de campaña.

    Biobío

    De jueves a domingo, cuando está fuera del Congreso, el senador Gastón Saavedra (PS) se ha dedicado de lleno a la campaña de Jara. Las actividades de las que él ha participado se han realizado principalmente en Concepción y se han caracterizado por la participación de mujeres.

    Además, ha participado del comando de jóvenes en Los Ángeles y con los comandos de Cañete y Penco.

    La Araucanía

    El senador electo Ricardo Celis (independiente-PPD) es el encargado del despliegue en esta región. Él ha coordinado reuniones con presidentes de partido del oficialismo en la región, encuentros con encargados comunales y ha dado entrevistas en medios locales en comunas como Nueva Imperial, Carahue y Puerto Saavedra, las que al mismo tiempo ha recorrido.

    También estuvo presente en el banderazo de inicio de campaña en Isla Cautín y acompañó a la candidata en su recorrido por la región.

    Ricardo Celis

    Los Ríos

    En esta región el mandamás de la campaña es el gobernador Luis Cuvertino (PS). Como parte del despliegue, él se reunió con los principales mandatarios de elección popular de la región para coordinar el inicio del trabajo territorial. También encabezó el hito de apertura de la sede del comando regional.

    También encabezó el lanzamiento de campaña en Valdivia y, como generalísimo, dio inicio oficial a la campaña en Lanco. Desarrolló conversaciones y coordinaciones políticas y lideró la organización del comando territorial y el comando de comunicaciones por Jara.

    Cuvertino, además, participó de un “puerta a puerta” en el sector Las Ánimas, en Valdivia, y ha protagonizado una agenda de medios en la provincia del Ranco, con visitas a La Unión y Río Bueno, incluyendo reuniones con integrantes de las coordinaciones de los comandos comunales.

    Los Lagos

    Los diputados Héctor Ulloa (independiente-PPD) y Emilia Nuyado (PS) son los dos coordinadores en la región. Él, por su parte, ha participado de la organización de la campaña en varias comunas, de encuentros dirigentes, vocerías y “puerta a puerta”. Todo en compañía de vecinos y dirigentes locales. Nuyado, por su parte, se ha sumado a actividades ciudadanas por Jara.

    Diputado Héctor Ulloa. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

    Aysén

    Una de las dos coordinadoras en esta región es la senadora recientemente reelecta Ximena Órdenes (PPD). Ella se ha caracterizado por mantenerse al margen de las actividades por Jara. Así lo sinceran quienes conocen a la parlamentaria. Ni siquiera ha dedicado posts en redes sociales en favor de la candidata, más allá de compartir algunas historias efímeras.

    Quien sí ha tenido un rol activo en la campaña es la exgobernadora de Aysén -y actual diputada electa por el PS- Andrea Macías. Ella ha estado completamente desplegada desde que asumió el cargo. Ha dado varias entrevistas en medios locales para promover la candidatura de Jara, se ha sumado a banderazos y encuentros ciudadanos.

    Magallanes

    Este medio contactó al gobernador Jorge Flies (independiente-Partido Radical) y a la diputada Javiera Morales (Frente Amplio). Ninguno de los dos, hasta el cierre de esta edición, detalló su despliegue. Ambos estuvieron presentes en el lanzamiento de la campaña el domingo, que estuvo marcado por un banderazo masivo en Punta Arenas.

