Política

Quiénes son todos los candidatos del distrito 7 que componen Valparaíso, Viña del Mar y otras comunas de la región

Siete de los ocho actuales diputados buscan la reelección en las próximas elecciones. Entre los casi 60 aspirantes a un escaño, se encuentran también la exmodelo Marlén Olivarí; el director técnico de fútbol Jorge Garcés; el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp; el exconvencional Jaime Bassa, entre otros.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

Importantes apuestas realizaron los partidos para competir por los ocho cupos a la Cámara de Diputados que entrega el distrito 7, que componen las comunas de la Región de Valparaíso: Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Los actuales diputados que representan la zona son Jorge Brito (FA), Luis Cuello (PC), Tomás Lagomarsino (PR), Arturo Barrios (PS), Camila Rojas (FA), Andrés Celis (RN), Luis Sánchez (REP.) y Hotuiti Teao (IND.). De estos parlamentarios, solo Rojas no buscará la reelección.

Candidatos destacados

Entre los candidatos a los que apuestan los partidos están, por ejemplo, el actual senador Tomás de Rementería (PS). El socialista dejó su cupo en este distrito para reemplazar a la destituida senadora Isabel Allende en la Cámara Alta. Quien ocupó su escaño en la Cámara Baja, Arturo Barrios (PS), también postulará para mantener al puesto al que llegó por nominación de su partido.

En el caso del Frente Amplio, apostó nuevamente por el actual diputado Brito, al que se suma el exconvencional constituyente, Jaime Bassa, quien buscará retener el cupo que deja la actual diputada frenteamplista Camila Rojas.

En tanto, por el mismo pacto (Unidad por Chile) el diputado comunista Luis Cuello busca su reelección. Lo mismo hace el diputado Tomás Lagomarsino en representación del Partido Radical.

Una carta fuerte que se suma para las elecciones del 16 de noviembre, es el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien lo hará en representación del FRVS.

En la otra vereda, el actual parlamentario Andrés Celis buscará su tercer periodo en la Cámara. En la lista Chile Grande y Unido, también buscará la reelección Hotuiti Teao (IND. UDI). A ellos se suman figuras mediáticas, como independientes en un cupo Evópoli postulan: la exmodelo Marlén Olivarí y el director técnico de fútbol, Jorge Garcés.

A ellos también se suma el actual diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez.

Todos los candidatos

  • Luis Fernando Sánchez Ossa (REP.), Cambio por Chile
  • Rafael González Camus (REP.), Cambio por Chile
  • Ángela Carrasco Jofré (REP.), Cambio por Chile
  • Sebastián Zamora Soto (IND. REP.), Cambio por Chile
  • Jaime Andrés Morales Otarola (IND. PNL), Cambio por Chile
  • Pedro Rodolfo Schwedelbach Puga (PNL), Cambio por Chile
  • Alejandra Victoria Carrasco Pérez (PNL), Cambio por Chile
  • Bárbara Andrea Vera Sepúlveda (PSC), Cambio por Chile
  • Juan Alberto Sepúlveda Quezada (PSC), Cambio por Chile
  • Andrés Celis Montt (RN), Chile Grande y Unido
  • Samira Chahuán Akle (RN), Chile Grande y Unido
  • Leopoldo Moreno Contardo (IND. RN), Chile Grande y Unido
  • Carlos Mondaca Matzner (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
  • Jorge Garcés Rojas (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
  • Marlén Olivarí Mayer (IND. Evópoli,), Chile Grande y Unido
  • Jorge Castro Muñoz (UDI), Chile Grande y Unido
  • Macarena Urenda Salamanca (UDI), Chile Grande y Unido
  • Hotuiti Teao Drago (IND. UDI), Chile Grande y Unido
  • Juan Marcelo Valenzuela Henriquez (PDG), Partido de la Gente
  • Nicolas Eduardo Farfán Vega (PDG), Partido de la Gente
  • Vanessa Ferrer Radovich (PDG), Partido de la Gente
  • Guillermo Escobar Arriagada (PDG), Partido de la Gente
  • Verónica del Carmen Rojas Arenas (PDG), Partido de la Gente
  • Flavio David Espinoza Mellado (PDG), Partido de la Gente
  • Caroll Salomé Meyer Meyer (PDG), Partido de la Gente
  • Natalia Vanessa Navarro Alday (PDG), Partido de la Gente
  • Cristian Cuevas Zambrano (POP), Partido Popular
  • Constanza Ahumada Fuentes (POP), Partido Popular
  • Monserrat España (POP), Partido Popular
  • Amaro Ramírez García (POP), Partido Popular
  • Rodrigo Wittwer Salinas (POP), Partido Popular
  • Matías Gazmuri Kruberg (POP), Partido Popular
  • Francisco Peñaloza Aguilera (POP), Partido Popular
  • Mariela Hidalgo Díaz (POP), Partido Popular
  • Valentina Núñez Dogoy (POP), Partido Popular
  • Antonio Páez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Alejandra Valderrama (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Romina Ibáñez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Tomás Ignacio Lagomarsino Guzmán (PR), Unidad por Chile
  • Jorge Brito Hasbún (FA), Unidad por Chile
  • Jaime Bassa Mercado (FA), Unidad por Chile
  • Luis Alberto Cuello Peña y Lillo (PC), Unidad por Chile
  • Roy Crichton Orellana (DC), Unidad por Chile
  • Felipe Alfredo Ríos Cuevas (PL), Unidad por Chile
  • Manuel Murillo Calderón (IND. PPD), Unidad por Chile
  • Tomas Eguzki de Rementería Venegas (PS), Unidad por Chile
  • Arturo Francisco Barrios Oteíza (PS), Unidad por Chile
  • Jorge Sharp Fajardo (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • René Lues Escobar (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Priscilla Fleming Aránguiz (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Ángela Cabezón Contreras (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Rodrigo Ruiz Encina (IND-FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Tania Isabel Madriaga Flores (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Carlos Matías Muñoz Lecerf (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Lucia Alejandra Ortiz León (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Claudio Enrique Valle Figueroa (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Más sobre:EleccionesParlamentariasValparaísoViña del MarDistrito 7Marlén OlivaríJorge GarcésJorge BritoJorge SharpJaime BassaTomás de RementeríaLuis CuelloTomás LagomarsinoAndrés CelisLuis SánchezHotuiti TeaoCamila Rojas

