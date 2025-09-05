Quiénes son todos los candidatos del distrito 7 que componen Valparaíso, Viña del Mar y otras comunas de la región

Importantes apuestas realizaron los partidos para competir por los ocho cupos a la Cámara de Diputados que entrega el distrito 7, que componen las comunas de la Región de Valparaíso: Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Los actuales diputados que representan la zona son Jorge Brito (FA), Luis Cuello (PC), Tomás Lagomarsino (PR), Arturo Barrios (PS), Camila Rojas (FA), Andrés Celis (RN), Luis Sánchez (REP.) y Hotuiti Teao (IND.). De estos parlamentarios, solo Rojas no buscará la reelección.

Candidatos destacados

Entre los candidatos a los que apuestan los partidos están, por ejemplo, el actual senador Tomás de Rementería (PS). El socialista dejó su cupo en este distrito para reemplazar a la destituida senadora Isabel Allende en la Cámara Alta. Quien ocupó su escaño en la Cámara Baja, Arturo Barrios (PS), también postulará para mantener al puesto al que llegó por nominación de su partido.

En el caso del Frente Amplio, apostó nuevamente por el actual diputado Brito, al que se suma el exconvencional constituyente, Jaime Bassa, quien buscará retener el cupo que deja la actual diputada frenteamplista Camila Rojas.

En tanto, por el mismo pacto (Unidad por Chile) el diputado comunista Luis Cuello busca su reelección. Lo mismo hace el diputado Tomás Lagomarsino en representación del Partido Radical.

Una carta fuerte que se suma para las elecciones del 16 de noviembre, es el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien lo hará en representación del FRVS.

En la otra vereda, el actual parlamentario Andrés Celis buscará su tercer periodo en la Cámara. En la lista Chile Grande y Unido, también buscará la reelección Hotuiti Teao (IND. UDI). A ellos se suman figuras mediáticas, como independientes en un cupo Evópoli postulan: la exmodelo Marlén Olivarí y el director técnico de fútbol, Jorge Garcés.

A ellos también se suma el actual diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez.

Todos los candidatos