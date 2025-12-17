Quiroz por eventual desembarco de Daza en gobierno de Kast: “Ojalá que se entusiasme y se sume”

El principal asesor económico del Presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, abordó la posible incorporación del actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei, José Luis Daza , al futuro gabinete chileno.

Esto luego de que en medio de su visita a Buenos Aires, Kast reconociera públicamente su interés en sumar a Daza a su futura administración, aunque dejó la determinación final en manos del economista.

No solo ello, el mismo Daza sinceró que le han llegado ofertas para varios cargos en el gabinete de Kast.

Es en ese marco que Quiroz destacó que “José Luis es un excelente economista, así que ojalá que se entusiasme y se sume” .

A eso agregó que las reuniones en el país trasandino “fueron muy buenas”.

“Hay ánimo de seguir trabajando hacia adelante, tuvimos una muy buena reunión con empresarios de Argentina al almuerzo, todas las ramas representadas, buscando oportunidades de inversión y estamos trabajando firme en eso para ir adelantando tiempo”, señaló a su llegada a “La Moneda chica”, ubicada en La Gloria 88 en Las Condes.