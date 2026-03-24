SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ramírez defiende alza en la bencina y el diésel y duda que molestia ciudadana “se traduzca en movilizaciones masivas”

    El presidente de la UDI, y diputado por el distrito 9, explicó que las alzas inflacionarias se hubieran producido de todos modos si no se hubieran tomado estas medidas por parte del Ejecutivo y que era mejor tomar esos dineros para repartirlos en otras necesidades para la población.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ramírez defiende alza en la bencina y el diésel y duda que molestia ciudadana “se traduzca en movilizaciones masivas” MARIO TELLEZ

    El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, defendió la mañana de este martes las medidas anunciadas por el Ejecutivo respecto a los combustibles.

    A través de una serie de entrevistas en diversos medios televisivos, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz informó de una histórica alza en los combustibles: $370 en bencinas y de $580 en diésel.

    Además de lo anterior, también se detallaron una serie de medidas paliativas que permitan enfrentar parte del problema. Entre ellas, un congelamiento del precio del transporte público en Santiago, subsidios para los taxistas y medios de transporte de este tipo y una mantención del precio de la parafina durante el período invernal (la que además volvería a los precios que mantuvo durante febrero).

    En ese contexto, Ramírez, durante una conversación con Radio Universo, explicó que el golpe inflacionario por la medida anunciada por Quiroz se hubiera producido de todos modos.

    “Las bencinas van a subir igual ¿Nos vamos a gastar en el Mepco entre medio quinientos millones de dólares? ¿No será mejor agarrar esa plata y evitar que aumente el transporte público?. ¿No será mejor agarrar esa plata y evitar que suba la parafina en invierno pensando en los más vulnerables?. Ese es el camino que tomó el gobierno“, explicó.

    En ese sentido, el diputado gremialista señaló que le transmitió al Ejecutivo la solicitud de poder ampliar los beneficios para enfrentar las alzas “lo más posible, de la manera más focalizada posible”.

    Por otro lado, respecto a las responsabilidades detrás de este nuevo escenario económico, el parlamentario señaló que serían factores relevantes tanto la administración fiscal del gobierno de Gabriel Boric como el escenario mundial en medio de la guerra en Medio Oriente.

    “Al final el tema de la guerra es la única responsable del alza del petróleo, no es culpa del gobierno de Boric. Pero luego es importante que los chilenos entiendan que normalmente los gobiernos se les deja una caja de unos 4.000 millones de dólares y el gobierno de Boric dejó una de 40 millones de dólares: cien veces menos, el 1%”, detalló.

    El líder del gremialismo también fue consultado sobre posibles protestas y movilizaciones sociales tras estas medidas, haciendo una comparación con algunas de las consignas utilizadas durante el estallido social. Al respecto, señaló:

    “Yo creo que son cosas distintas. Yo creo que malestar, por supuesto que va a haber. Mi señora está molesta. Pero, por supuesto, que decir que ese malestar necesariamente se traduzca en movilizaciones masivas, yo lo dudo”.

    Lee también:

    Más sobre:Guillermo RamírezUDIMepcoCombustiblesDiéselBencinaParafinaMedidasJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del accidente de un avión militar en Colombia que dejó 66 fallecidos y decenas de heridos

    Muere Alan Rivera, experiodista de La Tercera y diversos medios de comunicación

    La primera definición de Kast sobre el máximo tribunal: Corte Suprema elabora quina por cupo que dejó Sergio Muñoz

    Gobierno ingresa proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles y ven efecto fiscal casi neutro

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    Urrutia muestra disposición del FA de discutir en el Congreso medidas paliativas tras alzas en combustibles: “Con eso no tenemos dudas”

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara urge a la oposición a “reaccionar pronto” y unirse ante el avance de la agenda de Kast

    Jeannette Jara urge a la oposición a “reaccionar pronto” y unirse ante el avance de la agenda de Kast

    2.
    “No voy a retroceder en esta convicción”: Ministro Quiroz descarta ceder ante presiones políticas o protestas por alza de las bencinas

    “No voy a retroceder en esta convicción”: Ministro Quiroz descarta ceder ante presiones políticas o protestas por alza de las bencinas

    3.
    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha

    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha

    4.
    Kast responde a críticas por alza de combustibles y llama al Congreso a respaldar proyectos del gobierno

    Kast responde a críticas por alza de combustibles y llama al Congreso a respaldar proyectos del gobierno

    5.
    “El bencinazo”: Parisi reaparece y critica alza del combustible asegurando que es una “muy mala señal”

    “El bencinazo”: Parisi reaparece y critica alza del combustible asegurando que es una “muy mala señal”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 24 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 24 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Muere Alan Rivera, experiodista de La Tercera y diversos medios de comunicación
    Chile

    Muere Alan Rivera, experiodista de La Tercera y diversos medios de comunicación

    La primera definición de Kast sobre el máximo tribunal: Corte Suprema elabora quina por cupo que dejó Sergio Muñoz

    Matthei cuestiona alza de combustibles y propone “cerrar embajadas y lo que no sea indispensable”

    Gobierno ingresa proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles y ven efecto fiscal casi neutro
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles y ven efecto fiscal casi neutro

    $ 100 mil por vehículo: Ministro De Grange adelanta cómo se entregará el beneficio a los taxistas por alza de combustibles

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”
    Tendencias

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna

    En la UC miran con atención: Boca Juniors suma importante baja de cara al debut en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En la UC miran con atención: Boca Juniors suma importante baja de cara al debut en la Copa Libertadores

    Alex Michelsen carga contra los chilenos tras eliminar a Alejandro Tabilo en Miami: “Tuve que hacerlos callar”

    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años
    Cultura y entretención

    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años

    Kirsten Dunst se une a dos taquillazos: protagonizará secuelas de Minecraft y La Empleada

    ¿Por qué Bolivia se retiró de la Guerra del Pacífico?

    Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio
    Mundo

    Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio

    La receta de China para vencer la contaminación del aire

    Macron convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación en Medio Oriente

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión