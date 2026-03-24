Ramírez defiende alza en la bencina y el diésel y duda que molestia ciudadana “se traduzca en movilizaciones masivas”

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, defendió la mañana de este martes las medidas anunciadas por el Ejecutivo respecto a los combustibles.

A través de una serie de entrevistas en diversos medios televisivos, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz informó de una histórica alza en los combustibles: $370 en bencinas y de $580 en diésel.

Además de lo anterior, también se detallaron una serie de medidas paliativas que permitan enfrentar parte del problema. Entre ellas, un congelamiento del precio del transporte público en Santiago, subsidios para los taxistas y medios de transporte de este tipo y una mantención del precio de la parafina durante el período invernal (la que además volvería a los precios que mantuvo durante febrero).

En ese contexto, Ramírez, durante una conversación con Radio Universo, explicó que el golpe inflacionario por la medida anunciada por Quiroz se hubiera producido de todos modos.

“Las bencinas van a subir igual ¿Nos vamos a gastar en el Mepco entre medio quinientos millones de dólares? ¿No será mejor agarrar esa plata y evitar que aumente el transporte público?. ¿No será mejor agarrar esa plata y evitar que suba la parafina en invierno pensando en los más vulnerables?. Ese es el camino que tomó el gobierno“, explicó.

En ese sentido, el diputado gremialista señaló que le transmitió al Ejecutivo la solicitud de poder ampliar los beneficios para enfrentar las alzas “lo más posible, de la manera más focalizada posible”.

Por otro lado, respecto a las responsabilidades detrás de este nuevo escenario económico, el parlamentario señaló que serían factores relevantes tanto la administración fiscal del gobierno de Gabriel Boric como el escenario mundial en medio de la guerra en Medio Oriente.

“Al final el tema de la guerra es la única responsable del alza del petróleo, no es culpa del gobierno de Boric. Pero luego es importante que los chilenos entiendan que normalmente los gobiernos se les deja una caja de unos 4.000 millones de dólares y el gobierno de Boric dejó una de 40 millones de dólares: cien veces menos, el 1%”, detalló.

El líder del gremialismo también fue consultado sobre posibles protestas y movilizaciones sociales tras estas medidas, haciendo una comparación con algunas de las consignas utilizadas durante el estallido social. Al respecto, señaló: