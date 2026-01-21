SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Ramírez remarca que “hay espacio” para incluir al PNL al gobierno de Kast: “Ayer se nombró a menos del 1% de los cargos”

    El timonel de la UDI señaló que, si bien espera que los futuros ministros tengan una gestión exitosa, "es evidente que va a haber cambios de gabinete". "La pregunta no es si es que va a haber, la pregunta es cuándo“, sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Continúan los análisis de los nuevos ministros de José Antonio Kast, anunciados la tarde de ayer miércoles y que asumirán sus cargos el próximo 11 de marzo.

    El primer punto que ha llamado la atención, es la alta presencia de independientes en el gabinete y, por el contrario, la baja representatividad que tendrá el futuro oficialismo. A eso se suma la inquietud de que el Partido Nacional Libertario, y su principal figura, Johannes Kaiser, no formarían parte del gobierno.

    Al respecto, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en diálogo con radio Duna, remarcó que hay “espacio” para incluir al PNL en el gobierno.

    Ayer se nombró a menos del 1% de las personas que tiene que nombrar el presidente, poca gente sabe eso, pero ayer se nombraron 24 ministros, y por ley, los cargos que el presidente tiene que nombrar directamente son 2.700″, sostuvo.

    En ese sentido, destacó que “espacio hay, por supuesto que hay, el tema es que ojalá el PNL se anime a asumir espacios de relevancia y que de ese modo pueda haber una coalición de emergencia”.

    Por otra parte, el parlamentario aseguró que su rol como presidente de partido será “apoyar a los ministros para que les vaya bien”.

    No obstante, reconoció que “por supuesto que hay ministros que a uno le gustan más, a uno le gustan menos, nombramientos que uno considera que son excelentes, otros que a uno le generan dudas. Es lo más humano que hay eso”.

    “Pero, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con todos, ayudarlos a todos para que a todos les vaya bien, y ojalá que este gabinete dure mucho rato”, sostuvo.

    Sin embargo, manifestó que “es evidente que va a haber cambios de gabinete en algún momento”. “No existe un gobierno que no lo haga. La pregunta no es si es que va a haber cambio de gabinete, la pregunta es cuándo“.

