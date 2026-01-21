Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

Esta tarde, el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer el primer gabinete con el que trabajará a partir de marzo, cuando asuma en propiedad como Mandatario.

El equipo está integrado por 11 mujeres y 14 hombres. Revise a continuación sus nombres y sus perfiles:

Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

MINISTERIO DEL INTERIOR: Claudio Alvarado

Con una oficina propia en el segundo piso del inmueble, prácticamente al lado de la de Kast, el dirigente de la UDI se ha transformado en uno de los hombres clave del presidente electo en el periodo de transición al gobierno.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO: Mara Sedini

Tras la victoria de Kast en la segunda vuelta, el nombre de la periodista se posicionó rápidamente como la principal carta para asumir como vocera de la administración republicana.

Mara Sedini, futura vocera de gobierno.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: José García Ruminot

Su experiencia legislativa en temas económicos y sectoriales lo transforman en un jugador polifuncional para Kast, ya que el Congreso será uno de los flancos de quien será el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

MINISTERIO DE HACIENDA: Jorge Quiroz

Quiroz se ganó la confianza de Kast en los últimos 195 días y en el círculo del presidente electo dicen que el futuro mandatario le había comprometido la posición de Hacienda.

MINISTERIO DE SEGURIDAD: Trinidad Steinert

La elección de la abogada de 54 años fue toda una sorpresa, sobre todo al interior del Ministerio Público. De hecho la expersecutora estos últimos dos días no estaba operativa ya que pidió permiso administrativo.

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: Judith Marín

Este no será su primer cargo público, pues desde agosto de 2021 a diciembre de 2024 se desempeñó como concejala de San Ramón, cargo que obtuvo cuando militaba en Renovación Nacional, casa política que después dejaría por el PSC.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: Fernando Rabat

La apuesta de José Antonio Kast implica decantar por un profesional, de 53 años, formado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien es especialista en asuntos civiles.

Francisco Pérez Mackenna, futuro canciller.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Francisco Pérez-Mackenna

Para muchos, su llegada a la Cancillería no será un giro abrupto en las labores que ha realizado en Quiñenco, sino un salto a lo público en un rol que ya ha ejercido por años desde el sector privado.

MINISTERIO DE DEFENSA: Fernando Barros

Durante más de tres décadas asesoró al expresidente Sebastián Piñera haciéndose cargo de la parte jurídica de sus negocios y tras su muerte ha seguido integrando el círculo de asesores de la familia, participando incluso en directorios de las sociedades de inversión.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: María Paz Arzola

Crítica del FES y con una opinión de que las actuales autoridades de educación llegan tarde a las necesidades de la ciudadanía , especialmente en los colegios, Arzola tuvo injerencia en las propuestas educativas de Kast, comando en el que en septiembre asumió un rol más público para participar en debates de la materia.

MINISTERIO DE SALUD: May Chomali

Aunque su lado técnico es más conocido, quienes la conocen afirman que mantiene una orientación más próxima a la izquierda. Durante su etapa en el Colegio Médico fue vicepresidenta de la comisión de Verdad y Memoria.

May Chomali, futura ministra de Salud.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: Tomás Rau

Rau partió su carrera académica en 2007 trabajando como profesor asistente por tres años en la UCh. Luego de ello, en la UC Berkeley, asumió el cargo de profesor visitante en 2013 y en 2015 se convirtió en profesor asociado de la UC. En 2022 se transformó en profesor titular.

MINISTERIOS DE ECONOMÍA y MINERÍA: Daniel Mas

Valdés, de 55 años, asumió la vicepresidencia de la CPC en diciembre del 2024, en la directiva que encabeza Susana Jiménez. Antes compitió en dos ocasiones por la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción: la última de ellas, en agosto de 2024, cuando ganó Alfredo Echavarría la presidencia del gremio.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES: Louis de Grange

Como presidente de Metro, debió enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera, pues las movilizaciones estudiantiles que llamaban a evadir el pago del transporte tras el alza de 30 pesos anunciado durante el gobierno de Sebastián Piñera fueron el germen del estallido social.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA: María Jesús Wulf

Católica y defensora de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ha sido directora de la revista Vértice y es columnista de Radio Agricultura, donde coincidía con Mara Sedini, la futura vocera de gobierno.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES: Catalina Parot

Parot tiene una historia larga en política. Tanto así que ha participado en cuatro elecciones, pero en ninguna ha tenido éxito. En 2001 compitió por el antiguo distrito integrado por las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo, aunque perdió contra José Antonio Kast.

MINISTERIO DE ENERGÍA: Ximena Rincón

A inicios de noviembre de 2022 fundó Demócratas junto a otros personeros que dejaron la DC. Su partido entregó su apoyo a la candidatura de Kast en la segunda vuelta,

MINISTERIO DE AGRICULTURA: Jaime Campos

Campos es militante del Partido Radical desde que tiene 12 años y tiene un largo historial familiar con esa agrupación. Sin embargo, al aceptar la propuesta del presidente electo para integrar su gabinete, su militancia está en veremos.

MINISTERIO DEL DEPORTE: Natalia Duco

Hasta antes del episodio del dopaje ocurrido en 2018, la atleta había logrado un inédito oro en el Mundial juvenil de Bydgoszcz, 10 años antes, convirtiéndose en la gran carta del atletismo chileno. Oros en Panamericanos, Iberoamericanos y Sudamericanos fueron la prueba de una carrera prolífica.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: Martín Arrau

Tras dos años en el segundo gobierno de Piñera, Arrau se mantuvo alejado del mundo de la política hasta que el 26 de febrero de 2017 fue nombrado delegado presidencial para la instalación de la Región de Ñuble. Al año siguiente, el 5 de septiembre fue confirmado por Piñera como el primer intendente de la Región de Ñuble, puesto que ocupó hasta el 20 de noviembre de 2020.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO: Iván Poduje

El estallido social ha marcado su línea investigativa en adelante. De hecho escribió dos libros -“Chile tomado” y “Siete kabezas”- que abordan la decadencia en la que, dice, ha caído el país posterior a esos hechos. En sus columnas en La Tercera también ha abordado el tema, desde un punto de vista urbanista.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: Francisca Toledo

La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS Y EL PATRIMONIO: Francisco Undurraga

La carrera profesional de Undurraga está ligada al mundo de las comunicaciones. Partió en la producción de la Radio Chilena en 1988. Después pasó a ser gerente de marketing en Mega y gerente de producción en La Red. También tuvo un puesto de ejecutivo en el Banco de Chile.

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN: Ximena Lincolao

Cuenta con una trayectoria desarrollada mayoritariamente en Estados Unidos. Se formó inicialmente en la U. de La Serena como licenciada en Castellano y Filosofía y luego continuó su carrera académica en Norteamérica, donde obtuvo un doctorado en Administración y Política en la U. George Washington.