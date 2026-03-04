Ramírez respalda a Kast tras reunión fallida por cable chino: “El que ha mentido es el Presidente Boric”

El diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó este miércoles la fallida reunión entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, apuntando a que el Mandatario “tergiversó” su versión sobre el controvertido tema del cable submarino chino.

La cita del martes entre Boric y Kast terminó abruptamente a poco más de 20 minutos de su inicio. “El presidente electo me ha dicho que me retracte, pero yo no lo voy a hacer”, dijo con voz firme Boric instantes después. El jefe de Estado, según presentes, justificó su postura: “Yo le hablé del cable chino y las amenazas de Estados Unidos durante una llamada que se produjo el 18 de febrero”.

Ramírez apuntó directamente al Ejecutivo y sostuvo en radio Agricultura que “el que ha mentido es el Presidente Boric”. “Todo este problema se genera porque el Presidente Boric rompe un código que es básico en política y en la vida de cualquier persona, que tú no puedes tergiversar en público lo que conversaste en privado”, cuestionó.

“Acá el Presidente Boric lo que hace es romper una condición básica para poder tener una relación de confianza, a pesar de las diferencias, al decir en público que hubo una conversación en términos en los que jamás existió”, agregó.

“Creo que es un poco inútil para la vida de los chilenos estos dimes y diretes de quién dijo la verdad, pero creo que es importante decir quién aquí es la persona que ha actuado de manera correcta y quién no”, afirmó Ramírez.

Según Ramírez, Boric solo mencionó el tema del cable chino como algo a tratar, para “poner en la tabla” al mandatario electo. “El presidente Kast no sabía ni del decreto firmado y anulado, no sabía de las características del cable, por supuesto que no tenía idea de quién, cuándo y por qué se había viajado a China, no sabía de las conversaciones del gobierno con Estados Unidos, ni las advertencias que habían hecho”, señalo.

Ante el anuncio de reforzar las auditorías al gobierno saliente, el timonel UDI respaldó la iniciativa y señaló que “esa es una promesa de campaña”. Además, reiteró la “falta de transparencia” del Ejecutivo en torno al cable chino y otras temáticas.

“El tratar de pasar colado es una especialidad de este gobierno. Así como el caso Monsalve, así como el caso de la casa del presidente (Salvador) Allende. Yo creo que si no hubiese existido la sanción de Estados Unidos, nos habríamos enterado de esto después del 11 de marzo” , acusó.

Sobre la ceremonia del cambio de mando el próximo miércoles, Ramírez estimó que será un traspaso “republicano” y “respetuoso”.

“Nosotros vamos a tratar con el respeto que se merece al Presidente Boric porque puedo estar en desacuerdo con él, pero es presidente de todos los chilenos. Y espero y asumo que la izquierda también va a tener el mismo respeto por el presidente Kast por las mismas razones”, sentenció.