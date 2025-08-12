SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Rebelión en el Biobío: alcalde de Tucapel (RN) entrega su apoyo a Kast y militantes organizan cita con el candidato

Jaime Veloso es el primer jefe comunal que manifiesta que no respaldará a Matthei, en favor del abanderado republicano. A fines de esta semana, en una visita planificada del candidato a la región, un grupo de Chile Vamos espera reunirse con él.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre

La foto que compartió el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso (RN), en sus redes sociales se viralizó rápidamente en los chats de la colectividad.

Militante de la tienda desde 1987 y jefe comunal por seis períodos, Veloso es uno de los “históricos” del Biobío. Por eso mismo, llamó la atención que en la imagen apareciera con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Sin contar el apoyo que entregó el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind. UDI) al líder republicano, Veloso es el primer alcalde militante de un partido de Chile Vamos que cruza el río.

Afirma -en conversación con La Tercera- que el proyecto político de la coalición dejó de hacerle sentido tras la aprobación de la reforma de pensiones, que la campaña de Evelyn Matthei se ha desarrollado de forma “cupular” y que hoy apoya a Kast asumiendo el “costo político”.

Y es que tan solo hace algunos días las declaraciones del senador Alejandro Kusanovic y el extimonel Carlos Larraín fueron reportadas al tribunal supremo. En medio del temor por los descuelgues de la candidatura de Matthei, el “golpe de timón” del órgano disciplinario del partido no es casual y envió una advertencia a quienes han manifestado ambigüedades respecto a la candidatura de la exalcaldesa de Providencia.

Veloso advierte que no lo hará solo: a fines de esta semana, el candidato republicano visitará la Región del Biobío. En esa oportunidad, un grupo de militantes de Chile Vamos -entre las que se encuentran autoridades en ejercicio- están organizando una reunión con el abanderado para declarar públicamente su respaldo.

El alcalde de Tucapel relata que conoció hace un tiempo a Kast, quien lo invitó a Santiago, interesado por algunas políticas de vivienda que se han implementado en el municipio. Eso -reconoce- le dejó una buena impresión.

Pero su distancia definitiva con la coalición comenzó a inicios de este año. “Me pareció muy triste el espectáculo que dio Chile Vamos con la reforma previsional. Eso, sumado a algunos alejamientos ideológicos que ha tenido el sector, me hicieron tomar la decisión de descolgarme y apoyar a una candidatura que representa de mejor manera mis convicciones”, relata.

Y agrega: “Lógicamente quería postergar esto hasta la segunda vuelta. Pero con el riesgo político que esto significa, que probablemente me van a pasar al tribunal supremo, decidí que era momento de apoyar a José Antonio Kast (...). La estrategia de campaña de Matthei es absolutamente cupular”.

El ingeniero civil defiende que “hay que pagar costos cuando uno ve inercia en el propio sector”.

Más sobre:La Tercera PMPolíticaRNAlcalde de TucapelBiobíoEvelyn MattheiJosé Antonio KastDescuelgues

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

FRVS acusa que “faltó racionalidad” para consolidar pacto oficialista y adelanta los partidos que integrarán segunda lista

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Acción Humanista se suma a la FRVS y anuncia que se resta de la lista unitaria del oficialismo

De RN a la DC: los reproches parlamentarios por los dichos de Kast sobre la relevancia del Congreso

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos
Chile

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Acción Humanista se suma a la FRVS y anuncia que se resta de la lista unitaria del oficialismo

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés
Negocios

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés

La trastienda de la oferta de la gigante belga Carmeuse por Cementos Bío Bío

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa
El Deportivo

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa

Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España
Mundo

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos