Rebelión en el Biobío: alcalde de Tucapel (RN) entrega su apoyo a Kast y militantes organizan cita con el candidato

La foto que compartió el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso (RN), en sus redes sociales se viralizó rápidamente en los chats de la colectividad.

Militante de la tienda desde 1987 y jefe comunal por seis períodos, Veloso es uno de los “históricos” del Biobío. Por eso mismo, llamó la atención que en la imagen apareciera con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast .

Sin contar el apoyo que entregó el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind. UDI) al líder republicano, Veloso es el primer alcalde militante de un partido de Chile Vamos que cruza el río .

Afirma -en conversación con La Tercera- que el proyecto político de la coalición dejó de hacerle sentido tras la aprobación de la reforma de pensiones, que la campaña de Evelyn Matthei se ha desarrollado de forma “cupular” y que hoy apoya a Kast asumiendo el “costo político”.

Y es que tan solo hace algunos días las declaraciones del senador Alejandro Kusanovic y el extimonel Carlos Larraín fueron reportadas al tribunal supremo. En medio del temor por los descuelgues de la candidatura de Matthei, el “golpe de timón” del órgano disciplinario del partido no es casual y envió una advertencia a quienes han manifestado ambigüedades respecto a la candidatura de la exalcaldesa de Providencia .

Veloso advierte que no lo hará solo: a fines de esta semana, el candidato republicano visitará la Región del Biobío. En esa oportunidad, un grupo de militantes de Chile Vamos -entre las que se encuentran autoridades en ejercicio- están organizando una reunión con el abanderado para declarar públicamente su respaldo.

El alcalde de Tucapel relata que conoció hace un tiempo a Kast, quien lo invitó a Santiago, interesado por algunas políticas de vivienda que se han implementado en el municipio. Eso -reconoce- le dejó una buena impresión.

Pero su distancia definitiva con la coalición comenzó a inicios de este año. “Me pareció muy triste el espectáculo que dio Chile Vamos con la reforma previsional. Eso, sumado a algunos alejamientos ideológicos que ha tenido el sector, me hicieron tomar la decisión de descolgarme y apoyar a una candidatura que representa de mejor manera mis convicciones”, relata.

Y agrega: “Lógicamente quería postergar esto hasta la segunda vuelta. Pero con el riesgo político que esto significa, que probablemente me van a pasar al tribunal supremo, decidí que era momento de apoyar a José Antonio Kast (...). La estrategia de campaña de Matthei es absolutamente cupular”.

El ingeniero civil defiende que “hay que pagar costos cuando uno ve inercia en el propio sector”.