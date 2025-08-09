Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

Luciendo una chapita del Partido Republicano en la solapa, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, llegó esta tarde hasta la sede del Partido Republicano acompañado de su predecesor en la comuna, Rodolfo Carter; y del diputado por la zona, Álvaro Carter.

Asistió a una jornada con los candidatos republicanos al Parlamento, donde -confirman distintas fuentes del partido- se sumará como independiente a respaldar la candidatura de José Antonio Kast. En la actividad participó el propio abanderado, el jefe de partido, Arturo Squella, entre otros.

Aunque no milita, esto marca el quiebre definitivo con Chile Vamos. Cabe recordar que Reyes llegó al municipio compitiendo en un cupo de la UDI.

El 22 de abril, Reyes -amigo de su antecesor, Rodolfo Carter- había dicho que para él era “muy complejo” apoyar a Evelyn Matthei luego de que Chile Vamos descartara una primaria entre la exministra del Trabajo y el exalcalde de La Florida, quien a la postre desembarcó en junio en el comando de Kast.

En ese sentido, indicó en esa ocasión en Desde La Redacción que, a su parecer, en Chile Vamos ocurrió “una comedia de equivocaciones. Me parece bastante impresentable”. “Yo creo que acá nunca existió la voluntad de hacer primarias”, agregó.

Reyes señaló que la idea de Carter “era participar de una elección primaria, por supuesto, y que si eso no era posible, era bastante difícil hacer coincidir o convivir cualquier proyecto político dentro de Chile Vamos. Yo me quedo con eso”.