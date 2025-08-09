SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

Daniel Reyes se suma como independiente a respaldar la candidatura de José Antonio Kast, marcando su quiebre definitivo con Chile Vamos. La tarde de este viernes participó de una jornada en la sede del partido.

Por 
Rocío Latorre
 
Luis Cerda
10 Julio 2025 Daniel Reyes Alcalde de La Florida Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

Luciendo una chapita del Partido Republicano en la solapa, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, llegó esta tarde hasta la sede del Partido Republicano acompañado de su predecesor en la comuna, Rodolfo Carter; y del diputado por la zona, Álvaro Carter.

Asistió a una jornada con los candidatos republicanos al Parlamento, donde -confirman distintas fuentes del partido- se sumará como independiente a respaldar la candidatura de José Antonio Kast. En la actividad participó el propio abanderado, el jefe de partido, Arturo Squella, entre otros.

Aunque no milita, esto marca el quiebre definitivo con Chile Vamos. Cabe recordar que Reyes llegó al municipio compitiendo en un cupo de la UDI.

El 22 de abril, Reyes -amigo de su antecesor, Rodolfo Carter- había dicho que para él era “muy complejo” apoyar a Evelyn Matthei luego de que Chile Vamos descartara una primaria entre la exministra del Trabajo y el exalcalde de La Florida, quien a la postre desembarcó en junio en el comando de Kast.

En ese sentido, indicó en esa ocasión en Desde La Redacción que, a su parecer, en Chile Vamos ocurrió “una comedia de equivocaciones. Me parece bastante impresentable”. “Yo creo que acá nunca existió la voluntad de hacer primarias”, agregó.

Reyes señaló que la idea de Carter “era participar de una elección primaria, por supuesto, y que si eso no era posible, era bastante difícil hacer coincidir o convivir cualquier proyecto político dentro de Chile Vamos. Yo me quedo con eso”.

En esa línea, señaló en esa oportunidad sus reparos de votar por Matthei en la primera vuelta: “Hoy día me resulta muy complejo apoyar a la candidata de Chile Vamos, en esta circunstancia”.

Más sobre:Elecciones presidencialesDaniel ReyesRodolfo CarterEvelyn MattheiJosé Antonio KastChile VamosRepublicanos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Virus respiratorios: Autoridades informan que ocupación de camas críticas para adultos alcanzó 91% a nivel nacional

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast
Chile

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario
Negocios

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón
El Deportivo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido
Mundo

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?