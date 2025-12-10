Rector de la UC en debate del FES en el Senado: “El proyecto tiene algunos problemas de diseño estructural”

El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Juan Carlos de la Llera, aseveró que el proyecto que crea un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) tiene “un mal diseño”.

La autoridad universitaria asistió a la comisión de Educación del Senado donde se lleva a cabo el debate sobre la iniciativa que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y que plantea una condonación para deudores actuales.

En la instancia, De la Llera inició su intervención recalcando la experiencia de la universidad, aseverando que “ha hecho un esfuerzo gigantesco en estos 137 años de historia, por tratar de realmente competir a nivel mundial y a nivel latinoamericano por supuesto y cualquier proyecto que de alguna manera vemos o creemos que puede afectar a ese desarrollo, por supuesto que nos preocupa y le hemos dedicado muchísimo tiempo a mirarlo en detalle”.

“En general voy a partir por la frase, yo creo que el proyecto tiene un mal diseño. Yo me he dedicado toda mi vida a diseñar sistemas, (...) es equivalente a diseñar una estructura, un edificio, en que usted recibe un plano de arquitectura y que tiene que darle a eso resistencia, capacidad para resistir un gran terremoto o lo que sea, y uno puede hacer que todo proyecto sobreviva, puede construirlo incluso. Sin embargo, eso no lo hace un buen proyecto estructural”, explicó el rector.

En esa línea, De la Llera apuntó que uno busca “robustez” en los proyectos, no obstante, la iniciativa del FES, aseguró, “ tiene algunos problemas de diseño estructural ”.

“ No visualizamos este como un proyecto que sea robusto, y yo le voy a explicar por qué, porque para que un proyecto sea robusto, lo primero que tiene que ocurrir es que ese proyecto no sea extraordinariamente sensible a los supuestos. Si yo tuviera un edificio y tuviera que cambiar algo de lo supuesto y resulta que el comportamiento de ese sistema cambia completamente, tengo un problema en la robustez de ese diseño. Ese es el primer punto”, explicó.

Luego señaló que “lo segundo, que nosotros creemos que el proyecto es perfectamente modificable y mejorable, en particular con la situación del CAE, que entendemos que es un aspecto muy sensible, y sabemos que es un problema real que hay que reconocer y que se tiene que buscar solución. Sin embargo, la solución de ese problema del CAE y del stock que existe ahí respecto del crédito en general , es distinto para nosotros conceptualmente del problema del financiamiento futuro del sistema de educación superior”.

“Y lo tercero es que en los mismos supuestos que han sido utilizados, nosotros tenemos una serie de dudas”, planteó el rector.