Renuncia del director de la Biblioteca del Congreso tensiona inicio de sesión de sala del Senado

La renuncia del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Diego Matte -concretada el lunes pasado-, se tomó por largos minutos el inicio de la sesión especial de sala del Senado.

Hace semanas que la continuidad del abogado -quien fue elegido en un concurso público- estaba tambaleando por una seguidilla de polémicas que lo pusieron en confrontación con los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara, con las agrupaciones de funcionarios y con los mismos presidentes de ambas ramas del Poder Legislativo.

Por esta renuncia, hubo duras críticas contra el presidente de la Cámara alta, Manuel José Ossandón (RN), quien se defendía de cada dardo que le era lanzado desde el resto de sus pares.

Quien abrió los fuegos fue Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien pidió “entender” las razones de la renuncia de Matte.

“Estamos hablando de una persona que fue director del Museo Histórico Nacional, que ha argüido una serie de razones por las cuales no ha podido llevar adelante su trabajo y ha decidido presentar su renuncia”, sostuvo el representante de la Región Metropolitana.

Y añadió: “Hay muchos colegas con los que yo he conversado a los cuales no se nos ha dado una explicación”.

Inmediatamente, el timonel del Senado lanzó su defensa -que repitió luego de cada petición de explicación-.

“Yo no tengo ningún problema, cuando quiera le doy la explicación, lo único que le quiero decir es que él renunció”, respondió Ossandón.

Luego, vino el turno de Juan Antonio Coloma (UDI), quien explicó que “lo que se hizo en la administración del senador quien habla y del senador Huenchumilla fue que no hubiera acuerdo político, por eso llamamos a un concurso público”, en referencia a cuando a él le tocó presidir el Senado junto a Francisco Huenchumilla (DC) como vicepresidente.

“Usted como presidente tenía sus atribuciones, yo tengo las mías. Yo no he echado a ninguna persona, él renunció”, replicó Ossandón.

Quien fue más duro con el presidente de la Cámara alta fue Huenchumilla, quien acusó a Ossandón de tener una actitud “dictatorial”.

“ Yo tengo un problema con usted de forma y de procedimiento, porque usted es el presidente del Senado de la República y aquí con nosotros es “primus inter pares”, no es una autoridad dictatorial, perdóneme que use esa palabra “, partió diciendo Huenchumilla.

Y añadió: “Cuando usted dice ‘yo resuelvo’. No, esta es una cosa institucional, y a mí lo que no me gusta es verlo a usted ventilando los problemas del Senado por todos los medios de comunicación, con un lenguaje de cierta festinación, y no me gusta verlo por los pasillos del Senado festinando el tema, con una cierta procacidad”.

Finalmente, el también presidente de la DC, le hizo un llamado a Ossandón a “guardar las formas”.