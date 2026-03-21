RN lanza ofensiva “Dónde Están las Lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric

La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó la agenda de fiscalización “Dónde Están las Lucas”, una ofensiva con la que busca esclarecer el estado real de las finanzas públicas tras el fin del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Desde el bloque advirtieron un escenario de alta gravedad y calificaron la situación como una “catástrofe fiscal”, apuntando a un déficit estructural mayor al previsto y a errores en la estimación de ingresos durante la anterior administración.

Sesión especial y presión al Ejecutivo

Entre las primeras medidas, RN impulsará una sesión especial en la Cámara de Diputados para que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al Consejo Fiscal Autónomo, expongan sobre el estado de las cuentas fiscales.

A partir de esos antecedentes, la bancada evaluará la creación de una comisión especial investigadora, instancia en la que se buscará citar a exautoridades para conocer su rol en el manejo de las finanzas públicas.

La ofensiva incluye además el envío de oficios a todos los ministerios, solicitando información detallada sobre ejecución presupuestaria, obligaciones pendientes y posibles riesgos de incumplimiento.

RN lanza ofensiva “Dónde Están las Lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric. En la imagen, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El foco estará puesto en beneficios sociales, subsidios y transferencias directas, con el objetivo de determinar si la situación fiscal podría afectar el cumplimiento de prestaciones legales.

En el documento enviado, los diputados argumentan que la solicitud responde a una “creciente preocupación pública e institucional” por los antecedentes conocidos en las últimas semanas.

Déficit y advertencias del CFA

RN sostiene que el déficit estructural de 2025 alcanzó cerca de 3,5% del PIB, equivalente a unos US$13.200 millones, “muy por encima de las metas comprometidas”.

En ese contexto, citan al Consejo Fiscal Autónomo, que advirtió que el incumplimiento de la meta respondió a “errores reiterados y significativos” en la proyección de ingresos, junto a medidas correctivas insuficientes.

Según la bancada, esto no solo compromete la convergencia fiscal de mediano plazo, sino que también abre un “riesgo concreto” para el cumplimiento de obligaciones del Estado.

RN lanza ofensiva “Dónde Están las Lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric

El plan también contempla requerimientos en comisiones permanentes del Congreso y el análisis de la auditoría fiscal impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

En paralelo, RN advirtió que, si se detectan irregularidades graves, se podrían presentar acciones judiciales.

Voces de la bancada

El jefe de bancada, Diego Schalper, afirmó que el objetivo es transparentar la magnitud del problema:

“Como Comité de Renovación Nacional, vamos a impulsar una agenda de siete puntos donde básicamente lo que queremos es que el país conozca la profundidad del déficit fiscal con la cual nos ha heredado el gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

El parlamentario agregó que “nos parece que los chilenos merecen saber ‘dónde están las lucas’”, justificando el nombre de la iniciativa.

RN lanza ofensiva “Dónde Están las Lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric. En la imagen, Diego Schalper.

Por su parte, el subjefe de bancada, Eduardo Durán, sostuvo que “los recursos del Estado son de todos los chilenos y la ciudadanía tiene el deber de saber exactamente en qué se gastó cada peso”.

En tanto, el diputado Andrés Celis fue más categórico: “No hay plata. Eso es lo que nos dejó el expresidente Boric en su gobierno”.

RN lanza ofensiva “Dónde Están las Lucas” y acusa “catástrofe fiscal” heredada del gobierno de Boric

Proyecto para citar exautoridades

Finalmente, RN anunció que reimpulsará un proyecto de ley para extender la obligación de exautoridades de comparecer ante comisiones investigadoras, incluso después de dejar sus cargos.

La iniciativa busca evitar que el término de un gobierno derive en “impunidad o silencio” que obstaculice la labor fiscalizadora de la Cámara.

Con esta agenda, la bancada busca instalar el debate sobre el estado de las finanzas públicas y aumentar la presión política sobre el manejo fiscal del anterior gobierno.