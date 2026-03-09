RN prepara “jornada legislativa” con futuros ministros de Kast

A partir de las 08:30 de la mañana de este martes, parte de los futuros ministros de José Antonio Kast llegarán hasta el Instituto Libertad, centro de estudios de Renovación Nacional (RN), para participar de una jornada de trabajo junto a la bancada de diputados de la colectividad.

El encuentro se dará a solo un día del cambio de mando y tiene como objetivo empezar a coordinar con el gobierno entrante la agenda legislativa a partir del 11 de marzo.

Así, en la cita expondrán los futuros ministros Trinidad Steinert (Seguridad), May Chomali (Salud), Fernando Rabat (Defensa), Daniel Mas (Economía), María Paz Arzola (Educación), Jaime Campos (Agricultura), José García (Segpres), Tomás Rau (Trabajo), Louis de Grange (Transportes) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social).

La idea es que los parlamentarios entreguen también a cada futura autoridad una minuta que contenga información de los principales proyectos de ley en tramitación, junto con las prioridades legislativas establecidas por la bancada para los próximos cuatro años en el Congreso.

“Como bancada de diputados de RN queremos escuchar a los ministros, obviamente conocer sus propuestas, y también presentarles a cada uno de los ministros que nos van a acompañar, una minuta de trabajo con los proyectos de ley de arrastre, con las prioridades de la bancada en materia legislativa y en materia política, y también obviamente establecer espacios de coordinación”, dijo el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.

En esa línea, agregó que “nosotros sin duda vamos a ser una bancada que va a trabajar en coordinación con el gobierno, pero al mismo tiempo le hemos planteado a los distintos ministros que nos interesa tener un intenso trabajo prelegislativo, mucha coordinación, y especialmente aportar desde el sello de Renovación Nacional, que es un sello con una fuerte impronta social, con una fuerte impronta de diálogo, y representando a aquel mundo que representa la mayoría de Chile”.

El encuentro apuesta a que también sirva para conocer la agenda que tendrán los ministros durante las primeras semanas de administración en temas como seguridad, migración, economía, salud y vivienda.

Lo anterior, sobre todo, considerando que, durante los últimos días en la Oficina del Presidente Electo (OPE), uno de los focos ha estado en planificar el detalle de la implementación del denominado “Plan Desafío 90″, elaborado por Bernardo Fontaine, y que considera una serie de medidas que cada cartera debe materializar durante los primeros tres meses de gobierno.

En ese contexto, de hecho, cada futuro ministro ha hecho llegar a quienes serán los encargados del Segundo Piso una carta Gantt con el detalle de las medidas que implementarán.

Si bien varias de ella son administrativas, sobre todo en temas como reconstrucción y listas de espera, sí se consideran algunas materias que deben pasar por el Congreso, como el proyecto que busca la tipificación de la inmigración ilegal como delito penal y la baja de impuestos corporativos (del 27% al 23%).