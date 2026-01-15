Rodolfo Carter tras visita a Kast en “La Moneda chica”: “No he venido a ningún ofrecimiento en particular”

El senador electo por La Araucanía Rodolfo Carter visitó esta tarde a José Antonio Kast en dependencias de la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Las Condes, en medio de trascendidos sobre su posible incorporación al próximo gobierno como ministro de Seguridad Pública.

Sin embargo, el exalcalde de La Florida negó haber discutido con el mandatario electo la posibilidad de llegar al gabinete y aseguró que asistió a “ver a un amigo” en su calidad de parlamentario electo.

“Lo vine a ver en el contexto de mi cargo como senador electo de La Araucanía, que tiene probablemente el desafío más grande de seguridad de todo el país”, sostuvo Carter tras la cita, en la que, aseguró, conversó con el republicano sobre como abordar el desafío en su circunscripción, además de otras materias de seguridad a nivel nacional.

“Respecto de todas las otras especulaciones, de este deporte nacional de (adelantar el) gabinete (...) yo no me voy a pronunciar, porque (...) ninguno que venga a esta oficina tiene más autoridad que el Presidente de determinar su equipo, lo que hará en los próximos días”, manifestó el otrora jefe comunal.

Con todo, relevó que “yo no he venido a ningún ofrecimiento en particular, ni a recibirlo ni a declinarlo”.

Requerido por la transparencia que merece la ciudadanía y sus electores, Carter indicó que “la mayor transparencia es el respeto a la institucionalidad, y hay un hombre que ha sido electo con el 58,2% y se llama José Antonio Kast, y esa persona va a determinar el día martes 20 su gabinete, no corresponde que nadie más opine”, aseveró.

Finalmente, consultado si se mantiene su compromiso con los votantes que lo eligieron en noviembre pasado, el exalcalde fue enfático: “Siempre ha sido así”.