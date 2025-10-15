SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Rosa Oyarce (RN): “La Cámara tiene que representar a la ciudadanía y hoy día no veo ninguna representación”

La exseremi de Salud de la Región Metropolitana apuesta por llegar a la Cámara de Diputados representando al distrito 8, uno de los más grandes del país.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas

Recordada por su trabajo como seremi de Salud en la Región Metropolitana durante los primeros meses de la pandemia, Rosa Oyarce (RN) busca llegar a la Cámara de Diputados representando al distrito 8 (Maipú, Colina, Lampa, Estación Central, Cerrillos, entre otras), uno de los más grandes del país.

En esta entrevista, adelanta una elección compleja y asegura que -de salir electa- su foco estará en salud y seguridad. Además, no duda en criticar a los actuales parlamentarios.

“La Cámara tiene tres funciones clave: legislar, fiscalizar y, lo más importante, representar a la ciudadanía y hoy día, no veo ninguna representación”, afirma.

La ciudadanía en general tiene una mala opinión de la Cámara. ¿Por qué integrar la institución?

Mi candidatura está relacionada principalmente con los temas que yo pude ver durante mis dos periodos como seremi, donde la necesidad de generar nuevas leyes era clave, junto con fiscalizar los servicios de salud y otras instituciones del Estado, como de seguridad. Estamos en una crisis espantosa, especialmente en el distrito 8. Tenemos una epidemia de cáncer y estamos con listas de espera en la materia. No es comprensible y para eso voy a trabajar.

Pero, en concreto, ¿qué rol puede cumplir la Cámara respecto a estas materias?

Es fundamental. La Cámara tiene tres funciones clave: legislar, fiscalizar y lo más importante, representar a la ciudadanía y hoy día, no veo ninguna representación. La única representación que veo es que cuando vienen las elecciones y están en la calle buscando el voto. Quienes lleguemos al Congreso tenemos que hacerlo con una propuesta clara, con la cual se va a trabajar.

¿Esa crítica es transversal o apunta a un sector en específico?

Es algo generalizado. Si bien hay muchos diputados que sí trabajan y uno no los ve en la televisión, la gente tiene mucho descontento por cómo se han hecho las cosas, tildan a los políticos de ladrones y sinvergüenzas y eso es grave. Nosotros tenemos que cuidar la democracia y una forma de hacerlo es representando bien a la ciudadanía, legislando y fiscalizando cada proyecto y cada ley. No puede ser que el único organismo que esté haciendo algo sea la Contraloría.

¿Cuál sería su sello de llegar a la Cámara? ¿Qué proyectos espera impulsar?

Mi principal función va a ser la fiscalización. A mí me gusta mucho trabajar con las organizaciones sociales, así que voy a reforzar ese aspecto para conocer y saber cuáles son sus problemáticas. Ahí la salud y la seguridad serán mi tema esencial. Es clave que terminemos con la incertidumbre que ha generado la inseguridad, la falta de empleo, entre otras cosas.

¿Cómo ve la elección en su distrito? ¿Ve alguna opción de salida electa?

Es una elección compleja, es el distrito más grande de Chile, son ocho comunas, con un nivel de población importante y muchos problemas. Cosas como el cierre del terminal de un día para otro en el sector norte, la necesidad de construcción del hospital en ese mismo sector, la falta de conectividad, en el Hospital San José la lista de espera es de 80 mil personas. Nadie ha revisado estos temas. Entonces, ¿dónde está la representación de la ciudadanía por parte de los diputados? En ninguna parte.

Es reconocida por haber sido seremi de Salud Metropolitana cuando empezó la pandemia. ¿Cree que eso le favorece?

La gente a mí me conoce por haber trabajado por ellos, por haber sido una persona que hizo cumplir las normas y las leyes, sin importar de perder un cargo, porque hoy día, en general, los ministros, los subsecretarios, los diputados, todo lo demás, están cuidando su trabajo. Cuando asume un cargo tiene que tener convicciones, y las convicciones son, además de tener ética, es hacer cumplir las leyes, cumplir con las normas, y guiarse por ellas. Yo quiero que el Congreso tenga una imagen distinta, que cumpla, que haga su trabajo y eso no lo he visto. Piense usted en lo que pasó ahora con el presupuesto, lo que ha pasado en educación, en la atención primaria, es una vergüenza lo que ha hecho este gobierno.

¿Cómo ha visto el escenario presidencial? Matthei no ha querido comprometer el respaldo a Kast en una eventual segunda vuelta.

Creo que en este momento no puede comprometer nada, porque ya se supone que cuando uno va de candidato, va de ganador. No puede ponerse en el escenario de perder la elección. Ahora, lo que sí yo voy a decir es que quien sea el candidato de oposición que pase a segunda vuelta, lo voy a respaldar, de todas maneras.

¿Cómo se ve trabajando con republicanos de llegar a la Cámara de Diputados?

Acá lo importante es poder llegar a acuerdos. Eso es clave para poder poner sobre la agenda los temas que son importantes para la gente. Para eso deberíamos trabajar y yo voy a pelear para que cada proyecto de ley, cada fiscalización, sea precisamente en beneficio de la ciudadanía, no temas ideológicos o para que los diputados se den gustitos. Y, evidentemente, si tengo diferencia, las haré ver. Yo tuve diferencias con el Covid y no me importó mostrarlas y en esto no va a ser distinto.

Más sobre:EleccionesDistrito 8Rosa OyarceRNEarly Access

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”
Chile

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030
Negocios

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

El duro cruce entre Sonami y Maisa Rojas por propuesta de sitios prioritarios: “Aquí se trata de castigar el extractivismo”

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro
Tendencias

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20

En vivo: Argentina y Colombia se enfrentan por un cupo para la final del Mundial Sub 20

El cambio de arquera no funcionó: los penales privan a Colo Colo de jugar la final de la Copa Libertadores Femenina

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo
Mundo

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo

Trump intensifica presión contra Maduro y autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo