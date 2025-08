Se resuelve el nudo en el Maule: RN apuesta por Andrea Balladares para suceder a Rodrigo Galilea en el Senado

Este viernes, ad portas del consejo general, llegó una carta de los alcaldes de la Región del Maule dirigida a la directiva de Renovación Nacional (RN), particularmente a la secretaria general, Andrea Balladares.

“Durante este último mes, y en el cierre del proceso de búsqueda de candidatos, pero sobre todo, candidatas, para el desafío parlamentario de 2025, hemos concluido el proceso de reflexión y análisis y tenemos la certeza que necesitamos una candidatura de mujer al Senado que represente con fuerza , con gestión, con cercanía a nuestra región y creemos que tú eres la persona llamada a asumir este desafío“, dice de entrada la misiva.

Que Rodrigo Galilea no repostulará al Senado es un escenario ya asumido en Renovación Nacional (RN) al menos desde inicios de este año.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Y pese a que el timonel de la colectividad no ha profundizado en esa decisión, durante la confección de la nómina al Congreso, su ausencia en la competencia se había convertido en un nudo para el partido.

En la carta dirigida a Balladares, la destacan como un “ejemplo de superación, perseverancia, mérito y éxito que el tuyo: eres de esta región, de Chanco, conoces el territorio, compartes nuestras preocupaciones, eres una maulina. Te has formado desde abajo, enfrentando responsabilidades públicas con convicción y compromiso, siempre con valores, siempre con la identidad de nuestro partido, siempre con la gente como guía, siempre con tu identidad en el Maule".

Dentro de los firmantes están los RN e independientes Mario Meza (Linares), Juan Carlos Díaz (Talca), George Bordachar (Curicó), Américo Guajardo (Río Claro), José Antonio Arellano (Romeral), Jorge Muñoz (Cauquenes), Rafael Ramírez (Retiro), Patricio Rivera (Vichuquén) y el independiente en cupo UDI , Jonathan Norambuena (Yerbas Buenas).

Aunque la decisión debe pasar por el consejo regional antes de ser ratificada este sábado en el consejo general, aseguran que el camino está despejado para que Balladares compita por la Cámara Alta y que la secretaria general aceptará la nominación del partido .

Hace algunas semanas, rondó la idea de impulsar el nombre de la exmilitante Karla Rubilar. Aunque visitó la zona junto a Galilea, la exministra de Desarrollo Social declinó la oferta hecha por el partido.

“Sé que para muchos esta posible candidatura también representaba una suerte de revancha", dijo a propósito de su derrota en la alcaldía de Puente Alto.