Sebastián Sichel: “Hay una derecha que de manera cómplice deja que la violencia digital polarice al país”

Evelyn Matthei, lo nombró como uno de los anteriores objetivos de la “campaña asquerosa” de la que hoy es víctima y de la que responsabilizó a José Antonio Kast y sus seguidores: la que en redes difunde supuestas enfermedades mentales que la inhabilitarían para ser candidata. Hoy, Sebastián Sichel insta a Chile Vamos a defender a su carta presidencial, y a Kast, a tomar un rol protagónico para bloquear este tipo de campañas.

Hasta ahora no hay pruebas concretas -salvo el posteo de uno de los candidatos republicanos- de que José Antonio Kast o su comando estén detrás de la “campaña asquerosa” denunciada por Evelyn Matthei. ¿Por qué se le apunta con tanta convicción?

Cuando uno aspira a liderar un país, también tiene que ser capaz de condenar aquello que le hace daño a la política. Y, por lo tanto, por acción u omisión, uno puede ser responsable. Tengo claro que por omisión lo es. Las cuentas que atacan sistemáticamente a Evelyn Matthei, que me atacaron a mí en su minuto, son las mismas que retuitean la campaña republicana, las mismas que reproducen lo que hace republicanos, no solo ahora, durante años. La responsabilidad de un líder es impedir eso, perseguirlo e incluso querellarse. Si bien no hay nada hoy día que lo conecte, a esta altura lo relevante no es quién financia las granjas de bots, sino a quién beneficia. Y, por acción, lo que uno esperaba es que aquel que se ha beneficiado, persiga. El punto es ese: la responsabilidad ética de uno de los que quieren liderar Chile y sus acciones u omisiones. La pregunta no es quién fue, sino qué vas a hacer para que esto pare.

¿No bastó con la condena que hizo a este tipo de ataques?

No, creo que la convicción democrática pasa también por proteger la democracia, no solo por presentarse a elecciones. Quien se aprovecha de un hecho negativo lo que está haciendo básicamente es usarlo a su favor. Y lo que me pasa acá es que no me basta con que Kast pida disculpas o diga ‘yo no fui’, porque está sacando ventajas. Lo que espero de José Antonio Kast es que como creo que es un demócrata, tenga la convicción de proteger esa democracia.

Usted tuvo una experiencia similar de ataques en redes. Matthei lo puso de ejemplo. Pero no hizo nada…

Muchos me decían ‘quédate callado, el adversario es Boric’, y me di cuenta de que al final no era el daño que me hicieron a mí: por esos activistas perdimos la elección presidencial contra Boric, porque nos demostramos como polarizantes, dañinos, violentos. Si no somos capaces en la centroderecha de perseguir la violencia digital o condenar el autoritarismo o machismo en este caso, de ciertos sectores, raramente podríamos ser gobierno, y por lo tanto, la unidad no pasa por quedarse callado, al revés, pasa por expulsar las malas prácticas de este sector.

Sebastian Sichel: “Hay una derecha que de manera cómplice deja que la violencia digital polarice al país”. FOTO PABLO VÁSQUEZ R PABLO VÁSQUEZ R

‘Ahora Sichel va a decir que perdió la presidencial por estas prácticas’, señalan en republicanos…

Yo perdí por muchas otras razones, incluyendo errores individuales. La pregunta es por qué Boric arrasó siendo, yo creo, un mal candidato, alguien que iba a gobernar mal, que no tenía capacidades (…). La misma pregunta deberíamos hacernos de por qué se perdió el Consejo Constitucional. La gente confió más en los que estaban al frente porque protegían de mejor manera los valores de la democracia, porque hay una derecha que de manera cómplice deja que la violencia digital inunde el debate político y polarice el país. ¿Quién puede garantizar seguridad y orden si no es capaz de garantizar seguridad y orden ni en sus propios seguidores?

La denuncia anunciada por Matthei se bajó tras discrepancias en Chile Vamos y gestiones republicanas. Varios planteaban que la judicialización de la política no es una buena noticia…

Creo que usar el Estado de Derecho para proteger un país es esencial. Si la violencia fuera una persona golpeando a un candidato presidencial nadie se cuestionaría que uno vaya a un tribunal y se querellara, pero si la violencia es subir un video diciendo que una candidata tiene problemas mentales o un candidato no sé qué y no puede perseguirse, estamos jodidos, pues habría un derecho que existe para la violencia física y otro que no existe para la violencia digital.

Si Chile Vamos no acompañó a Matthei en esta ofensiva se podría terminar debilitando más su candidatura…

Cuando uno da peleas morales o éticas lo que más espera de la gente que está en política es que deje la calculadora adentro de un cajón y piense el valor que esto tiene para el cuidado de la democracia. Yo lo viví duramente en lo humano, cómo se iban descolgando, porque la encuesta decía no sé qué, por no sé cuánto, y las explicaciones, ‘es que está en juego mi reelección’. Aquí está por verse quién está por esas convicciones, si vamos a defender lo que creemos o vamos a defender lo que les conviene a los que están en un proceso electoral. Así, podemos seguir el camino de la DC y el Socialismo Democrático, que claudicaron frente a la cultura del Frente Amplio, o podemos defender lo que creemos y ser parte de quienes lideren la modernización de la centroderecha.

¿Qué les dice a quienes piensan que se instala este tema como una manera de levantar una candidatura alicaída?

Que no conocen a Evelyn Matthei. Si algo le reconozco es que tiene coraje y responsabilidad. Hace años ella estuvo dispuesta a representar una centroderecha muerta y ahí estuvo, sabiendo que iba a perder una elección presidencial, y estuvo dispuesta a levantar Providencia en una etapa dura. Y segundo, otra vez es tratar de interpretar lo que es un asunto de convicciones, a través de análisis electorales, y yo estoy cansado de eso en la política. Esto es un problema de convicciones.

La derecha se ha caracterizado por tener estas peleas intestinas y mucha gente dice que terminan favoreciendo a la izquierda…

He visto tantos tuits de gente republicana diciendo que se perdió la elección presidencial porque yo no apoyé a Kast y hoy día vean los números: Kast y yo sumados no ganábamos. Si la estrategia es matar a Evelyn Matthei en términos políticos o morales, si su estrategia es atacar a cualquiera que disienta, como yo, les aseguro un futuro negro, porque lo que están haciendo es espantando votantes, y cuando alguien quiere liderar el país lo que tiene que hacer es invitar a otros.

Se entiende que comparte que Matthei haya puesto en suspenso si apoyará a Kast en una segunda vuelta…

Es obvio que no vamos a votar a Jara ni yo, ni ella. Pero no es solo la enemistad con otro lo que une a un sector político, sino que son las formas de convivencia, los programas políticos y la capacidad de conducir el país. Estoy seguro de que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta, pero si pasa otro, lo que espero es que dé señales de gobernabilidad y de acuerdos y no que después que te apalea venga a pedir apoyo.b