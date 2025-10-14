SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Sebastián Sichel: “No soy partidario de que Chile Vamos se sume a un eventual gobierno de Kast”

El alcalde de Ñuñoa, en conversación con Desde la Redacción, arremete contra el Partido Republicano por el tono que han usado durante la campaña, a propósito del término "parásitos". Además, sostiene que el de José Antonio Kast sería "un mal gobierno" y compara su "superioridad moral" con la que -según él- tuvo el Frente Amplio.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa. 14 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

“Lo que espero es que no entremos a un gobierno para ser un mal gobierno y que después terminemos explicando y justificando a la gente del Partido Republicano”.

De esa forma responde Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, al ser consultado sobre si está de acuerdo con que Chile Vamos ingrese a un Ejecutivo liderado por José Antonio Kast, en caso que gane las elecciones presidenciales.

En entrevista con Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el líder comunal y excandidato presidencial de Chile Vamos alerta por el futuro que -según él- podría depararle a la coalición en caso de que ingrese a una administración de Kast.

A modo de ejemplo, compara con lo que ocurrió, a su juicio, con las colectividades del Socialismo Democrático una vez se unieron al gobierno de Gabriel Boric.

“El Partido Socialista claudicó ante el Frente Amplio, entregándose a la administración para terminar destrozados”, alerta, agregando: “¿Qué quedó después del gobierno de Gabriel Boric para el Partido Socialista? Casi nada, desaparecieron políticamente por la incapacidad de enfrentarse a esa forma de hacer política".

En esa línea, el alcalde cuestiona a quienes “hablan desde la verdad absoluta” y compara al Partido Republicano con el Frente Amplio.

Asimismo, critica severamente el término “parásitos” que usó Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores de Kast, para referirse a los funcionarios del Estado “que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

¿Le hace sentido el término “parásitos”? ¿Es transversal en los sectores políticos?

Esa forma de usar el lenguaje le hace muy mal a la política. Tratar de llamar la atención por adjetivos calificativos lo único que demuestra es falta de contenido. No estoy de acuerdo con la forma. Creo que la experiencia de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric ya nos demostró lo mal que hace la superioridad moral. Cuando se generaliza es peor. Es verdad que en el Estado hay gente que abusa. Por ejemplo, nosotros somos el municipio que más rápido y más gente echó por licencias médicas fraudulentas. Pero ese es el 1%, el resto trabaja y se saca la mugre. Dar la idea de que todos los que trabajan en el Estado son parásitos es terrible.

¿Cristián Valenzuela es el Giorgio Jackson de Kast?

Califico formas de hacer política, no quiero calificarlo a él. Pero esto básicamente se trata de destruir al otro, y lo que no puede copiar el Partido Republicano es el daño que ha hecho el Frente Amplio al sistema político chileno.

Pero al parecer le está resultando esa estrategia, ya que Kast va primero en las encuestas.

En la vida hay algo más que la elección. Si se trata de ganar elecciones, lo están haciendo bien. Pero la historia política se trata que el país esté mejor. El Frente Amplio ganó una elección y tuvieron un muy mal gobierno. Espero que republicanos no siga ese ejemplo. ¿Lo están haciendo bien electoralmente? Sí. ¿Van a ser un buen gobierno con esto? No.

¿Cuánto ayuda ese tipo de palabras a la convivencia con Chile Vamos?

Creo que Chile Vamos tiene que entender que lo que debería hacer es enfrentar esa forma de hacer política.

¿Cómo?

Quiero y espero que gane Evelyn Matthei. Si estoy en la disyuntiva de votar por José Antonio Kast o Jeannette Jara, votaría por Kast. Pero en la disyuntiva de si (deberíamos) ser gobierno con él, yo creo que no. No hay que ser gobierno con aquellos que tienen esta forma de hacer política, que polarizan.

¿Entonces, usted no es partidario de que Chile Vamos se sume a un eventual gobierno de Kast?

No, no soy partidario. Ni yo sería parte de ese gobierno ni lo apoyaría.

¿Lo ha verbalizado alguien más?

Esa ha sido la posición institucional. Otra cosa es con guitarra. Veamos cuando empiecen a ofrecer cargos, espero que haya esa misma resistencia entre los partidos, de ser una alternativa distinta y no caer en la trampa. Insisto, veo el tono de José Antonio Kast y creo que van a ser un mal gobierno.

¿Por qué?

No estuvieron dispuestos a construir acuerdos en materia previsional, pensiones. No pueden justificar financieramente (el recorte) de los US$ 6.000 millones, veo que no tienen elenco... Es la otra cara de la moneda del Frente Amplio, veo el mismo fenómeno. Boric ganó, ¿hizo un buen gobierno? No. ¿Kast puede ganar? Es una posibilidad cierta, ¿va a ser un buen gobierno? No, a menos que cambien las formas en que el Partido Republicano construye su liderazgo. Veo que podrían ser gobierno y leo la columna de los “parásitos”... Mira lo que ha pasado con (Javier) Milei, (Donald) Trump u (Viktor) Orbán. Todas estas tentaciones autoritarias de hacer política desde la verdad absoluta, que la tuvo el Frente Amplio y hoy la tiene el Partido Republicano, lo que terminan es destrozando el sistema político, y no estoy para validar eso.

Más sobre:Desde la RedacciónSebastián SichelJosé Antonio KastChile VamosPartido RepublicanoParásitos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

Platas pendientes de las FF.AA.: gobierno pide sesión secreta para intentar aplacar críticas parlamentarias

“Te perdono”: Intercambio entre Matthei y Kast marca debate en Enade

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos
Chile

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030
Negocios

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes
Tendencias

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Este concurso busca al chileno que más camina

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos
El Deportivo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas
Mundo

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

El nuevo desafío para Trump tras Gaza: buscar la esquiva paz en Ucrania

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo