    Ruth Hurtado reconoce que no será fácil gobernar: “Vamos a hacer frente a esto”

    La secretaria general del Partido Republicano señaló que necesitarán "a todos apoyando las medidas que se van a tomar en estos 90 días" previos a que asuma la nueva administración.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales tiene contento al Partido Republicano, aunque desde su directiva reconocen que gobernar no será fácil. Eso sí, admiten que harán frente a esa situación.

    En diálogo con radio Duna, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, manifestó que el triunfo del republicano para ella significaría “esperanza”. “Significa efectivamente el cambio que los chilenos requieren y una especie de salvavidas para lo que estamos viviendo hoy día”, indicó.

    No obstante, señaló que desde que empezó la campaña advirtieron que “esto no era una varita mágica, que iba a tener algunas dificultades en el camino”.

    “Yo creo que en eso nosotros hemos sido bien francos, siempre dijimos que no va a ser fácil por varios factores, primero por todo lo que significa la destrucción de la institucionalidad, el poder restablecer de alguna medida, quizás puede sonar como muy fuerte, pero la importancia o la dignidad del cargo presidencial”, indicó.

    Hurtado contó que se dedicó a leer mensajes de la gente en redes sociales, los que “señalaban de la importancia de que Chile despertó, despertó a esta realidad que nos tenía medios atolondrados, despertó frente a la inseguridad que teníamos, al poco crecimiento económico, al desempleo".

    “Nosotros le dijimos vamos a hacer frente a esto, no va a ser fácil y para eso los necesitamos a todos apoyando las medidas que se van a tomar en estos 90 días, que es como nuestro primer paso que tenemos que dar“, sostuvo.

