SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Semana negra de Jara enciende las alertas en el oficialismo y abre cuestionamientos por falta de relato

Los traspiés de la exministra del Trabajo y su equipo han generado preocupación en el sector. Lo que se lamenta es que los episodios dan cuenta de que aún no existe un diseño de campaña ni un equipo afiatado. En el Socialismo Democrático acusan que ha habido una improvisación que pasa la cuenta.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes

En los almuerzos de los senadores del Partido Socialista (PS) de la última semana, el tema ha sido puesto sobre la mesa. Entre los legisladores, existe una gran preocupación por el desempeño que ha tenido la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara (Partido Comunista), desde que presentó su comando, el jueves 31 de julio.

Desde entonces, han sido varios los traspiés y “errores no forzados”, admiten los senadores. El mayor de todos, creen, ocurrió el miércoles, cuando, en el marco de un debate sobre minería, ante un emplazamiento de José Antonio Kast (Partido Republicano), Jara negó que el programa que ella presentó para la elección primaria -de siete páginas- incluyera una propuesta para nacionalizar el cobre.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Lo cierto es que su texto sí lo incluía. Y ella debió reconocerlo. “Tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y se va a corregir”, dijo el jueves en Radio Festival.

El episodio fue la confirmación para algunos senadores y diputados del PS de que la campaña de Jara va mal encaminada y que sus primeros pasos han estado marcados por la improvisación.

No es algo acotado al PS. En el oficialismo identifican que uno de los mayores flancos de la campaña -hasta ahora- es que el economista del comando, Luis Eduardo Escobar, ha ejercido un rol de vocero sin serlo formalmente, lo que ha puesto en aprietos a la candidata en un par de ocasiones.

Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

Puntualmente, él lapidó la propuesta emblemática de Jara en la primaria de llegar a un “salario vital” de $750 mil pesos; se opuso a la idea de terminar con las AFP y de concentrarse en la demanda interna para el crecimiento nacional. También puso sobre la mesa la idea de reducir la cantidad de ministerios, iniciativa con la que Jara se ha mostrado abiertamente en desacuerdo. Además, aseguró que la candidata le dijo a él que ella se considera socialdemócrata.

Si bien en el comando de Jara dicen que es parte de su diseño que Escobar haya salido a abordar algunas de estas materias -en otras recalcan que él ha “corrido con colores propios”- con el objetivo de despecudirse rápidamente del programa original con miras a generar una candidatura más transversal, lo cierto es que en los partidos de gobierno creen que esa estrategia no queda clara, ya que pareciera que ambos no están coordinados.

Esto, porque dicen que las intervenciones de Escobar han obligado a Jara a responder y a dar explicaciones por su programa original, el que elaboró con Fernando Carmona (PC).

Más allá de que en el Socialismo Democrático respaldan -en muchos casos- las palabras de Escobar, sí advierten que la candidatura carece de un relato y que falta coordinación entre Jara y su equipo. Eso, creen las mismas fuentes, termina por confundir al electorado. Desde la bancada de senadores aseguran que esa preocupación incluso se le ha transmitido a Jorge Millaquén, jefe de gabinete de Jara y militante PS.

Por estas razones, en el Socialismo Democrático consideran urgente que el diseño cambie: que sea Jara quien fije los lineamientos de su campaña y que los voceros y encargados de las distintas áreas se limiten a reforzar los puntos que ella ya marcó.

Por el contrario, en el PC genera preocupación que Escobar aleje a Jara de sus propuestas originales. En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Lautaro Carmona, el presidente de los comunistas, planteó que el economista no “debió haberse metido” en la discusión sobre el sueldo mínimo de $750 mil pesos. “Yo no puedo hacer lo mismo (que él). Por ahora, es un proceso que le toca al comando y a la candidata presidencial”, dijo el timonel.

En el Socialismo Democrático no pierden la calma. El foco está puesto en que, en la medida que se avance en el programa, y todos quienes integran el equipo puedan ponerse detrás de él, se evitarán este tipo de traspiés. Eso sí, en la coalición están atentos a los pasos de Escobar. Pese a que coinciden en sus planteamientos, en los partidos existen reparos a su desempeño. En particular, por su participación en la campaña presidencial de Alejandro Guillier de 2017, cuando perdió contra Sebastián Piñera.

En la coalición también valoran que Jara haya decidido restarse de debates con los demás abanderados -todos de oposición al actual gobierno-, para privilegiar el despliegue en terreno. En especial, porque en ese tipo de instancias está expuesta a que se le hagan preguntas sobre un programa que aún no existe y sobre temas por los que aún no recibe asesorías, lo que podría abrir nuevos problemas en el relato.

“A veces es más interesante escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, que escucharse entre los mismos candidatos”, dijo esta mañana, en entrevista con T13, el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio).

Más sobre:La TerceraJaraPC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei

Las Condes y Lo Barnechea se mantienen en pie de guerra contra alza del aporte al Fondo Común Municipal

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso
Chile

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei

Las Condes y Lo Barnechea se mantienen en pie de guerra contra alza del aporte al Fondo Común Municipal

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol
El Deportivo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30
Mundo

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?