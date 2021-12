Senado aprueba extensión de Estado de Emergencia en Macrozona Sur: regirá por 15 días más

El Senado aprobó este martes la solicitud del Ejecutivo para prorrogar por quince días más el Estado de excepción constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur, medida que rige desde mediados de octubre y que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en las provincias de Cautín, Malleco, Biobío y Arauco.

La Cámara Alta aprobó la solicitud por 16 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Al igual que en las dos votaciones anteriores, la iniciativa contó con los votos del oficialismo y de parlamentarios DC.

Por otro lado, quien se abstuvo fue la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC).

El Estado de Emergencia -cuya extensión fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados este lunes-, comenzó a regir el 12 de octubre de este año, luego de ser declarado por el Presidente Sebastián Piñera por “grave alteración del orden público”. Tras ser visado este martes, la medida suma cuatro prórrogas: tres de ellas han sido por decisión del Parlamento, ya que la primera solo requería la autorización del Jefe de Estado y no el acuerdo del Congreso.

De esta forma, tras la aprobación del Senado y la Cámara Baja, la medida que rige actualmente y que vence este sábado 11 de diciembre, se extiende por otros 15 días más.

“Los chilenos nos exigen paz y merecen tener más paz”

Antes de que empezaran las alocuciones de los senadores, el ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, intervino en la discusión para hacer un recuento de los resultados que ha tenido la vigencia del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, y aseguró que “los chilenos nos exigen paz y quieren y merecen tener más paz”.

“Hemos desplegados más de 2 mil militares que están entregando apoyo en las cuatro provincias. A ello se suman los efectivos de Carabineros y de la PDI. Se han realizado 2.600 operativos militares mixtos en colaboración con las policías, y quiero recordar a las senadores y senadores que el rol de las Fuerzas Armadas no es reemplazar a las policías, sino apoyarlas con elementos como vehículos, drones, aviones, soportes, para su buen accionar”, comenzó diciendo el secretario de Estado.

“Se han realizado 42.700 controles, estos considera a 15.400 personas y 27.400 vehículos, muchos de los cuales también, en esos controles, se ha determinado robo de vehículos y tráfico de armas y de drogas”, señaló.

“Desde que comenzó el estado de excepción, han sido detenidas -hasta ayer- 100 personas con orden de detención previa, tanto en operativos policiales como en controles conjunto con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas participan activamente en estos controles carreteros, así como aéreos, a través de sus diversas unidades. Antes del estado de excepción, teníamos en promedio 5,5 hechos de violencia al día, una vez que esta medida se inició, y que este Congreso ha aprobado en dos oportunidades, los hechos de este tipo cayeron más del 40%. Las usurpaciones de terreno se redujeron en más del 70%”, agregó Prokurica.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, declaró: “Nosotros no nos tenemos que sentar a conversar con quien nos amenaza con una M16 por redes sociales o en el territorio. Nosotros no nos vamos a sentar con quien quiera utilizar las armas como primera opción (…) eso no lo vamos a hacer”.

Además, aprovechó la instancia para puntualizar que se ha realizado un trabajo en conjunto con autoridades locales de cada provincia.

“Quiero decir, y quiero reafirmar, que hay un trabajo en paralelo en estas regiones. Aquí hay un trabajo focalizado dadas las condiciones de estas regiones. Quiero derribar ese mito que es ‘o control o trabajo o diálogo o apoyo a comunidades o municipios’. Para poder apoyar a las comunidades se necesita tranquilidad, cierto orden, cierta paz, para poder desplazarse para poder tener la libertad de reunión sin temor”, expresó.

“¿Violencia cero? Por supuesto que no, nos gustaría, sería un objetivo en sí mismo, pero sabemos que eso es mucho más complejo, pero gran parte de estos detenidos que tenemos están hoy aportando antecedentes mediante las carpetas investigativas que correspondan, para poder seguir avanzando en desbaratar a quienes han optado por la violencia. Porque no es aceptable que ninguna causa, por más plausible que sea, tenga a personas que se vistan de ella justamente para generar el terror”, concluyó el titular de Interior.

Zoom al debate parlamentario

El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, declaró: “Por supuesto que vamos a apoyar con mucha fuerza esta prórroga del estado de excepción constitucional. Sin lugar a dudas, eso representa un esfuerzo que el Estado de Chile debe realizar para generar paz social, para generar diálogo y para generar las herramientas para que los vecinos de la región de La Araucanía y la Macrozona Sur puedan encontrar el camino del desarrollo. Ciertamente en el periodo en que hemos tenido el estado de excepción constitucional hemos podido acreditar cómo han disminuido de manera importante los delitos, particularmente los delitos contra la propiedad, y en ese contexto creemos que ha sido un aporte relevante el estado de excepción”.

Por su parte, el senador socialista José Miguel Insulza planteó: “Yo no quiero objetar ninguna de las cosas que se han dicho respecto de lo que está ocurriendo (…), pero la solución no es contestar violencia con violencia (…) Aquí el gran problema que nosotros hemos planteado no es un problema coyuntural, no es lo que está pasando hoy, sino de la necesidad de enfrentar esta situación que se vive desde hace muchos años, la sensación de desigualdad y la sensación de abuso o negación de derechos, que hacen que algunos se sientan obligados a protestar de otra manera. ¿Hay delincuentes? Por cierto, siempre llegan los criminales. La caldera se va agrandando y nosotros la agrandamos también (…) No soy partidario en absoluto de la participación de fuerzas militares en estos conflictos civiles, creo que no ha funcionado en este país y no funcionará en ninguna parte nunca. Voto que no y anunciaría mi voto en contra todas las veces”.

En cambio, la senadora UDI Luz Ebensperger, expresó: “En los discursos decimos que hay que escuchar la voz de las regiones, pero acá se desconoce y no se quiere escuchar lo que la gente que vive en esas regiones nos está diciendo a nosotros, al gobierno y a todo el país: quieren que siga el Estado de Emergencia, porque, aunque no es la solución definitiva, ellos se sienten resguardados. Finalmente, y en este mismo sentido, señalar también que los 32 alcaldes de La Araucanía se reunieron y también pidieron esta postergación. Yo lo que pido es ser concordantes y consecuentes. Lo que digamos con la boca, vuelvo a decir, lo expresemos en los hechos. ¿Queremos o no queremos la descentralización? ¿Queremos escuchar a las regiones? Si la respuesta es sí, entonces no hay otra manera de hacerlo que aprobando la renovación del estado de excepción”.

El senador Felipe Kast (Evópoli) planteó una idea similar, pero enfocando su alocución en el trabajo de Carabineros en la zona: “El Estado de Emergencia hay que prorrogarlo todas las veces que sea necesario, hasta que se garantice la paz de los ciudadanos. Las cifras que ha entregado el gobierno por supuesto que son decidoras (…), felicito al ministro de Defensa porque lo he visto muy activo y clarito (…) Carabineros está sobrepasando y ellos también tienen derecho a tener susto. Probablemente no lo dicen, porque son valientes y se arriesgan por nosotros todos los días (...) Hay que apoyarlos y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy con este Estado de Emergencia, apoyar a esas personas que se arriesgan por todos nosotros (…). Las familias que viven en la Macrozona Sur quieren que las respaldemos, por eso voto a favor del Estado de Emergencia”.

Por último, la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), sostuvo: “La decisión del gobierno de solicitar por tercera vez estado de excepción constitucional en comunas de regiones del Biobío y La Araucanía, es una ratificación de que no hemos logrado dar pasos sustantivos para poder resolver este problema, y creo que tenemos que plantearnos seriamente que debemos aunar voluntades y esfuerzos para enfrentar esta situación que se arrastra por varias décadas. (…) Tenemos que hacer una crítica transversal, ningún gobierno en muchos años ha sido capaz de resolver las demandas del pueblo mapuche y los pueblos originarios en general, particularmente en la zona del Biobío y La Araucanía. No podemos seguir permitiendo hechos de violencia de ningún tipo, creo que debemos avanzar de manera sustantiva y fortalecer el sentido de justicia en la zona. (…) Lo diré por tercera vez, esto no se soluciona con la votación a favor o en contra del estado de excepción constitucional, yo me abstengo”.