Senador Castro (PS) insta al FA a “desprenderse” del PC tras tensiones que mantiene Jeannette Jara con su partido

Continúan las molestias en la alianza de gobierno tras la serie de eventos que han fraccionado a los oficialistas. El conflicto ahora radica en el Partido Comunista (PC), donde su exabanderada presidencial, Jeannette Jara, se ha declarado en reflexión sobre si continuar o no su militancia en la colectividad.

Las tensiones de este episodio se profundizaron luego que en el programa de streaming Barbarroja, Juan Andrés Lagos (de la comisión política) y Hugo Gutiérrez (del comité central), abordaran la situación que enfrenta Cuba. En ese contexto, este último dijo que “en este partido (PC) no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

Los dichos se consideraron como una alusión directa a Jara, quien ha manifestado que Cuba “claramente no es una democracia”.

Para el histórico militante del Partido Socialista y senador de la colectividad, Juan Luis Castro, esta actitud del PC reflejaría “una doctrina francamente abismante (…) y por otro lado, una actitud impertinente, una actitud, yo diría, muy denostativa a todo aquel que piensa distinto, incluso dentro de las filas".

En diálogo con Radio Agricultura, el parlamentario planteó que esto sería “un totalitarismo (…) pero sobre todo esta actitud prepotente de estos dirigentes que sin más a cualquiera lo tildan un poco menos de traidor, de antipatriota o de cualquier tipo de epíteto, cuando no piensan como ellos".

“Esta es la versión más ortodoxa que podemos ver hoy día en el siglo XXI en el mundo, la que estamos viendo en Chile, desgraciadamente” , aseveró.

En ese sentido, planteó que desde el PS están disponibles a recibir adherentes en el partido, considerando que varios líderes de la colectividad le han extendido la invitación a la excandidata para formar parte de sus filas. Eso sí, afirmó que se trata de un decisión que requiere reflexión por parte de Jara.

“Aquí hay que ir paso a paso, porque se da por hecho que ya se va a ir (Jara del PC), pero eso no es una certeza, es más bien una reflexión (…) esto no es saltar de un trampolín a otro, y así se entiende en la política, porque tiene que haber convicciones", sostuvo.

A eso agregó: “Nosotros, por cierto, siempre estamos en un amplio espacio de disponibilidad, de incorporación de personas, líderes, en fin, eso no está en duda, pero estas son decisiones muy personales”.

Castro insta al FA a “desprenderse” del PC

Por otra parte, dijo diferenciar la realidad del PC con la del Frente Amplio, partido con el que también el PS ha tenido roces.

“El FA tiene una colectividad mucho más nueva, que tiene características distintas, que fue gobierno, y hemos acompañado nosotros los socialistas, sin embargo, tiene que desprenderse del PC".

“Durante este periodo ellos (FA) han estado muy vinculados al Partido Comunista, y creo que eso al Frente Amplio no le ayuda, no lo hace despegar como una fuerza emergente, por el contrario, lo deja atado a una versión de izquierda que es muy retardataria”.

Castro dijo esperar que el FA “haga su propia reflexión después de la derrota electoral, se encamine en un proyecto colectivo, dialogue más con el Partido Socialista, que nosotros tenemos a disposición, y veamos si tenemos puntos de convergencia para el futuro, cosa que yo veo mucho más difícil con el PC, francamente".